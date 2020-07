Temptation Island raddoppia, confermata l'edizione con Alessia Marcuzzi a settembre

Non una ma ben due edizioni di Temptation Island terranno incollati allo schermo i telespettatori di questa strana estate 2020. Gli ottimi ascolti dell'edizione attualmente in corso - condotta da Filippo Bisciglia - sono così incoraggianti da aver spinto Mediaset e la produzione a rilanciare e puntare, come già era successo lo scorso anno, sul bis. E se vale il detto "squadra che vince non si cambia", alla conduzione ci sarà nuovamente Alessia Marcuzzi.



La chiacchierata conduttrice, al centro del triangolo più piccante delle ultime settimane, sbarcherà in Sardegna nelle prossime settimane. Mentre i telespettatori si stanno godendo le vicende delle cinque coppie rimaste in gioco e guidate da Filippo Bisciglia, le registrazioni sono già terminate. A Is Morus si attende ora la seconda "mandata" di fidanzati che, secondo la produzione, saranno più vip che nip, pronti a misurarsi con i limiti del proprio amore.

A confermare il ritorno in televisione previsto per i primi di settembre è l'avvio dei nuoviper selezionare le sei nuove coppie di innamorati, che si metteranno alla prova tra tentazioni e chiarimenti alla luce di un falò. Alle selezioni parteciperanno, dunque, coppie famose e non famose, come si legge nel post pubblicato sull’account Instagram ufficiale del reality. La produzione è già al lavoro per scegliere i nuovi protagonisti e non mancano già le prime indiscrezioni sui volti noti dello showbiz pronti a volare in Sardegna.

Se da una parte non ci sono speranze che Stefano De Martino e Belen Rodriguez prendano parte alla trasmissione, dall'altra si fa sempre più insistente il rumors che vuole già con le valige pronte l'ex tronista di Uomini e Donne Giulia Cavaglia e il suo fidanzato Francesco Sole. La coppia sta insieme già da un anno e la prova di Temptation potrebbe essere l'occasione per testare la solidità del loro sentimento. Sembra invece sempre più lontana la possibilità che partecipino Sammy Hassan e Giovanna Abate, freschi di "scelta" nell'ultima edizione del dating show di Maria De Filippi. A un mese dall'uscita insieme dal programma, la coppia avrebbe già intrapreso strade differenti.