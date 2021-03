Morandi e la foto dall'ospedale: ecco come sta adesso il cantante dopo le ustioni

Gianni Morandi se l'è vista brutta pochi giorni fa, quando mentre effettuava alcuni lavori nei suoi campi è inciampato nelle sterpaglie che stava bruciando, cadendo tra le fiamme. Un incidente agricolo come ne capitano tanti ogni giorno, che però ha destato molto clamore visto il personaggio coinvolto. Il cantante non è fortunatamente in pericolo di vita ma le ustioni riportate sulle mani e sulle gambe destano qualche preoccupazione ai medici dell'ospedale Bufalini di Cesena, dove è stato trasferito dopo le prime medicazioni all'ospedale Maggiore di Bologna.

Il nosocomio di Cesena, infatti, è specializzato nel trattamento degli ustionati e qui Gianni Morandi ha accesso alle migliori cure possibili che, al momento, non escludono un intervento chirurgico. Il cantante non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione in merito alle sue condizioni di salute ma nelle ultime ore ha iniziato a circolare una sua foto risalente a pochi minuti dopo l'arrivo in ospedale a Bologna.

La foto è stata scattata dagli operatori sanitari dell'ambulanza e dell'ospedale che l'hanno preso in carico. Indossano tutti la mascherina sul volto ma questo non impedisce loro di mostrarsi sorridenti: sono gli occhi a parlare, anche per Gianni Morandi, nonostante tutto. Il cantante è adagiato sul lettino della medicheria, con gli elettrodi che ne monitorano l'attività cardiaca poco prima di essere trasferito a Cesena. Il viso appare visibilmente sofferente, il dolore causato dalle ustioni è sempre molto forte, ma questo non ha impedito al cantante di prestarsi a una foto ricordo sorridente. Lo scatto ha iniziato a circolare nelle chat dell'ospedale, e poi come nei più classici dei passaparola si è diffuso ed è finito sul web. I commenti del web si sono divisi tra chi ritiene lo scatto inopportuno, visto il luogo e il motivo per il quale Gianni Morandi si trovava, e chi invece si dice sollevato nel vederlo così, sottolineandone la generosità. Non sono mancate nemmeno le critiche per gli abbracci e gli assembramenti visibili nello scatto.