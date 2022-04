Incidente mortale per ex finalista di Tu si que vales

Angelo Marotta, 63 anni, è morto in un incidente stradale a Vittoria dopo che la sua auto ha sbandato, finendo contro un'altra vettura ferma in sosta. L'uomo era conosciuto dal pubblico televisivo per avere partecipato alla trasmissione di Canale 5 Tu si que vales, conquistando la finale nella squadra di Gerry Scotti grazie alla sua divertente esibizione di balli dance.

La notizia del decesso è stata riportata da RagusaNews. Angelo Marotta stava rientrando, presumibilmente, da una serata fuori e stava transitando nel centro di Vittoria, quando ha perso il controllo dell'auto, schiantandosi contro alcune vetture parcheggiate al lato della strada. L'incidente si è verificato intorno alle 5.30 del mattino per questo le forze dell'ordine ipotizzano che l'uomo possa avere avuto un colpo di sonno. " Non si esclude neppure che l'incidente possa essere dovuto a un malore ", riferisce il sito di informazione, aggiungendo che la salma di Marotta sarà sottoposta nelle prossime ore ad autopsia per verificare proprio le cause della morte.

I telespettatori avevano conosciuto Angelo Marotta lo scorso 30 ottobre grazie alla partecipazione alla trasmissione del sabato sera di Canale 5, Tu si que vales. L'uomo, originario di Ragusa, si era esibito nel corso della settima puntata con una performance di ballo dance acrobatico, che aveva conquistato i giudici, che avevano ampiamente scherzato e giocato con lui. "Andolo", lo avevano ironicamente ribattezzato Rudy Zerbi e Teo Mammucari, mentre l'uomo si prestava allo scherzo e assecondava le gag della giuria con disinvoltura e spontaneità.