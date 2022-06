Incidente stradale durante le riprese: morti due attori della serie Netflix "The Chosen One"

Tragedia a Mulegè, in Messico, sul set della serie “The Chosen One” targata Netflix. Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, due membri del cast hanno perso la vita a causa di un incidente stradale: parliamo Raymundo Garduno Cruz e Juan Francisco Gonzalez Aguilar, anche conosciuto come Paco Mufote.

Secondo quanto ricostruito dai tabloid americani, i due attori si trovavano a bordo di un furgone che si è in un'area deserta dove era stato allestito il set. L’incidente è avvenuto durante il trasferimento da Santa Rosalía all'aeroporto locale. Altre sei persone sono rimaste ferite – due membri del cast e quattro membri della troupe di “The Chosen One” – ma le loro condizioni non destano preoccupazioni: “Sono stabili” , la conferma del colosso streaming.

Redrum, la società che stava producendo la serie, ha temporaneamente interrotto le riprese. Le autorità locali hanno aperto un’indagine per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e per accertare eventuali responsabilità. “Stiamo indagando sulle circostanze della tragedia con la produzione locale” , ha confermato SAG-AFTRA, il sindacato che rappresenta i lavoratori del mondo dello spettacolo: “Sul set la sicurezza è sempre la nostra massima priorità. Continueremo a prendere tutte le misure necessarie per garantire che il cast e la troupe siano al sicuro sul posto di lavoro” .

Ma non è tutto. Secondo quanto riferito da The Daily Best, gli amici dei due attori morti hanno puntato il dito contro la produzione della serie. Nelle ultime settimane, infatti, i membri del cast si erano già lamentati del trasporto e della logistica scadenti. "Mi addolora pensare che sia stato costretto a lavorare in condizioni scadenti" , le parole di Liliana Conlisk Gallegos, amica di Mufote. Per il momento Netflix non ha condiviso ulteriori dichiarazioni su quanto accaduto.

Le riprese di “The Chosen One” sono partite ad aprile. La serie è tratta dal fumetto 'American Jesus' di Mark Millar e racconta la storia di un 12enne che scopre di essere la reincarnazione di Gesù Cristo, destinato a salvare l’umanità. Gli showrunner del prodotto sono Everardo Gout e Leopoldo Gout.