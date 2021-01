"Influenzate solo i cadaveri": Valentina Vignali contro De Lellis e Ferragni

Valentina Vignali non le manda a dire e questa volta nel mirino della bella cestista sono finite tre delle influencer più famose e seguite dei social: Chiara Ferragni, Giulia De Lellis e Chiara Biasi. Le tre sono state criticate dalla giocatrice di basket per la loro scelta di indossare capi e indumenti con pellicce, facendosi addirittura sponsor di alcuni brand che li commercializzano.

Valentina Vignali non è nuova a criticare le influencer del web per aver indossato pellicce e derivati. A inizio gennaio, infatti, la cestista ed ex protagonista del Grande Fratello Vip del 2019, aveva pubblicato nelle storie del suo profilo Instagram gli scatti di Elisa De Panicis, Cecilia Capriotti e Paola Turani criticandole apertamente per aver indossato pellicce di ermellino e capi in pelle di montone. Una scelta animalista, la sua, che l'ha portata a schierarsi apertamente in difesa degli animali da pelliccia, portandola a criticare duramente modelle e influencer che non la pensano come lei.

L’unica cosa che influenzate sono i cadaveri. Complimenti a tutte", "E niente, non ci arrivate proprio

Nelle scorse ore Valentina Vignali è tornata alla carica, segnalando nuove fotografie e mettendo nel mirino dellenuovi eccellenti volti dei social. Nelle storie della sua pagina Instagram la giocatrice di pallacanestro ha condiviso prima un'immagine dicorredata da alcune emoji disgustate, poi le foto di Giulia De Lellis e infine. A margine degli ultimi due scatti commenti provocatori: "".

Dalle dirette interessate nessuna replica, ma intanto sul web molti utenti si sono schierati al fianco di Valentina Vignali criticando apertamente le loro beniamine. È il caso di Giulia De Lellis che, dopo aver postato sul suo profilo la foto della gita in montagna nella quale sfoggia una pelliccia, è stata travolta dalle critiche: " Secondo giorno, seconda pelliccia. Bah", "Brava sponsorizza le pellicce, quanta imbecillità", "Manca il tag diretto per l’animale morto sulle tue spalle", "Io spero siano finte queste pellicce. Hai cancellato anche l’altra foto.. non stai facendo una bella figura", "Ieri volpe rossa oggi visone? ".