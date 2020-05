La moglie di Bonolis sfoggia la nuova borsa. Scatta la furia dei fan: "La gente sta morendo. Insensibile"

Nuova bufera social per Sonia Bruganelli, coinvolta su Instagram in un furioso attacco da parte dei follower. Tutta colpa della sua nuova borsa di lusso, un acquisto che i fan hanno ritenuto immotivato in un periodo tanto delicato quanto quello della pandemia da coronavirus.

La moglie di Paolo Bonolis ha pubblicato sui propri canali social il suo ultimo acquisto: una borsa di Gucci, caratterizzata da una stampa dedicata a un notissimo personaggio Disney. Nella didascalia Sonia ha riportato alcuni versi di una delle canzoni di Topolino - “ Solo tu, topolin, puoi capir, topolin, i mille e mille sogni di un bambin ” - accompagnati dall’hashtag #hosempreamatoTopolino.

Quanto basta per fare infuriare i follower, pronti a contestarla per l’ennesima ostentazione di lusso. “ No tu hai sempre amato Gucci - scrive un’utente - pure in questo periodo… proprio insensibile, ma pubblica qualcosa di sensato! Guarda Domenica In… Amendola sta parlando di aiutare tutte quelle persone dello spettacolo che non lavorano e che non hanno nessuna sovvenzione! Meglio quando pubblichi foto con i tuoi figli che ste cavolate per pubblicità ”. I fan sembrano essere infatti preoccupati per molte categorie di lavoratori del mondo dello spettacolo, rimasti senza tutele a causa della pandemia, come elettricisti, scenografi oppure tecnici del suono.

L’ostentazione sembra essere il tallone d’Achille della Bruganelli, che ha ricevuto moltissimi commenti negativi, alcuni anche al limite dell’insulto o contenenti parolacce. “ Ma tienitele per te non ostentare ”, scrive qualcuno. Altri si dicono delusi da un simile comportamento.

“ Devo dire la verità - si legge tra i commenti - mi eri simpatica, in molti link ti hanno criticata di brutto ho preso sempre le tue difese, dicendoti di non pensare a nessuno che sei fortunata ad avere una super famiglia... Non dico parolacce che non è da me... Ma con tutte queste cose brutte che ci sono nel mondo... Con le sofferenze di molte persone che non sanno di come sfamare i propri figli... Tu che fai posti una foto di una borsa costosa... Spero che perlomeno fai molta beneficenza ”.

Non tutti si schierano però contro Bruganelli, c’è anche chi la difende. “ Ma tutti questi fenomeni da tastiera che non hanno altro da fare che seguire e criticare e offendere persone che non conoscono - scrive un’altra utente - avete tutti la pistola puntata alla tempia e che vi costringono a seguirle? Ma fatevi un ballino di fatti vostri e passate oltre ”.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?