"Io allora sono leggermente grassa", la positività di Alessia Marcuzzi scatena il web

Sono passate poche ore dall'annuncio della positività al coronavirus fatto da Alessia Marcuzzi. A Le Iene la conduttrice è apparsa in apertura di puntata per spiegare i motivi della sua assenza, svelando di essersi contagiata. " Sono risultata leggermente positiva al Covid-19 ", ha annunciato in collegamento dalla sua abitazione davanti al collega Nicola Savino (la cui sorte rimane incerta) e ai telespettatori. Una notizia che ha innescato una reazione a catena che ha coinvolto social e web.

Mentre la notizia si diffondeva tra i siti di informazione, sui social network il popolo del web si è letteralmente scatenato. Tra messaggi di vicinanza e auguri di pronta guarigione, con il passare delle ore l'hashtag "leggermente" ha preso piede in tendenza su Twitter. Agli utenti l'espressione " leggermente positiva ", utilizzata da Alessia Marcuzzi per definire il suo contagio da coronavirus, infatti non è passata inosservata.

Così, ora dopo ora, sul popolare social network si sono moltiplicati i cinguettii ironici e provocatori al suo indirizzo: " Nuovo livello: leggermente positivo", "Quando Alessia Marcuzzi dichiara 'Sono leggermente positiva' mi ricorda tanto quelli del 'Sono un po' celiaco'..o lo sei o non lo sei!", "Io, allora, sono leggermente grassa". E ancora: "Alessia Marcuzzi leggermente positiva al corona virus. Ma che stracazzo vuol dire", "Alessia Marcuzzi che dice che è "leggermente" positiva al Covid. Tesoro o sei positiva o sei negativa, non esiste il "leggermente". Che cazzo di messaggio facciamo girare? ".