"Mi presento, sono la Blasi". La figuraccia di Akash (zittito da tutti)

Il naufrago Akash Kumar ha fatto ieri il suo ritorno nello studio de l'Isola dei famosi dopo aver abbandonato l'Honduras. Tutto si può dire del modello indiano, tranne che abbia paura di esprimere le sue opinioni. Certo, un po' di sana autocritica e un briciolo di egocentrismo in meno farebbero che giovare al suo personaggio, anche se lui sembra totalmente disinteressato alla tv, visto che dice di essere un modello di fama internazionale e di avere tantissimi lavori che non gli faranno rimpiangere l'Honduras.

È riuscito nell'impresa di far innervosire Ilary Blasi già durante la sua permanenza sull'isola hondurena o, meglio, al momento di uscire, beccandosi un sonoro " prendi il tuo sacchetto e tornatene in Italia ". Senza troppi complimenti e senza troppe smancerie, Ilary Blasi non ha badato alla forma e non ha certo pregato il modello di restare quando questo ha dichiarato di voler lasciare l'Honduras perché, d'altronde, lui la sua isola l'aveva già vinta. Dopo appena una settimana, ma l'aveva già vinta. Contento lui...

Ilary Blasi non è una conduttrice accomodante, questo si è capito. E così, appena ha dato la parola ad Akash Kumar, che ci ha tenuto a far subito sapere al pubblico di essere stanco perché al mattino aveva lavorto, ma vabbé, si è tolta il primo sassolino dalle splendide scarpe blu laccate col tacco 12. " Mi presento... Io sono Ilary Blasi ", ha detto la conduttrice rivolgendosi al modello. Avrebbe potuto far finta di nulla e limitarsi a qualche domanda sul suo brevissimo percorso, ma la Blasi ha voluto mettere sbattere in faccia ad Akash Kumar quali sono i ruoli e che no, lei non è solo la moglie di Francesco Totti, come detto dal modello durante l'Isola, quando ha dichiarato di non sapere nemmeno chi fosse.

E sulla partecipazione in studio del modello, che si è presentato dopo aver addirittura lavorato al mattino, Ilary Blasi non poteva che commentare con un ironico: " Ah, ma che c'hai fatto un favore? ". Punto partita per Ilary Blasi, che ha concesso ben poco spazio ad Akash Kumar per commentare il suo percorso all'Isola dei famosi. Il modello ha poi avuto qualche screzio con Tommaso Zorzi, opionista di questa edizione, che durante il gioco l'ha più volte stuzzicato facendo andare il modello su tutte le furie. Kumar ha dichiarato di essere cambiato in appena sette giorni di reality, affermazione sulla quale Zorzi ha avuto da dissentire. Ma Akash, che pare abbia acredini passate con l'influencer, non si è fatto zittire dal vincitore dell'ultimo Gf Vip: " Questo lo dici tu e poi 7 giorni dell'isola sono come sei mesi di Gf, l'Isola è veramente dura! ".