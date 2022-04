Una bestemmia all'Isola: espulso Silvano dei Cugini di Campagna

Pugno di ferro contro le imprecazioni in televisione. Mediaset e Canale 5 hanno deciso di mantenere la linea dell'intransigenza punendo con l'espulsione Silvano Michetti, dei Cugini di Campagna. Lunedì appena approdato sulla spiaggia di Cayo Cochinos, infatti, l'artista romano, 75 anni, si era lasciato sfuggire una bestemmia e sui social network era esplosa la polemica.

" Mediaset e Canale 5 hanno deciso di espellere Silvano dei Cugini di campagna dall'Isola dei famosi - si legge nel comunicato ufficiale diramato sui social - è stato infatti verificato che nel corso della diretta di lunedì sera, il concorrente appena approdato sulla spiaggia di Cayo Cochinos ha effettivamente usato un'espressione blasfema. Mediaset si scusa con i telespettatori per l'episodio inaccettabile ".

Silvano e Nick, due componenti dello storico gruppo musicale dei Cugini di campagna, sono stati gli ultimi concorrenti - insieme a Edoardo e Guendalina Tavassi - a sbarcare in Honduras per prendere parte al reality lunedì scorso. Ma appena hanno messo piede sulla spiaggia è successo il fattaccio. Nick si è gettato dall'elicottero, raggiungendo Alvin e gli altri compagni a nuoto, mentre Silvano è arrivato a bordo di una barca. Alvin ha chiesto spiegazioni e nel parlare il musicista si è lasciato sfuggire l'imprecazione. Impossibile per i telespettatori non sentire chiaramente la bestemmia soprattutto perché le telecamere e i microfoni erano puntati proprio su di loro. Se da studio hanno cercato di abbozzare su quanto accaduto in collegamento, sul web si è scatenata la polemica.

Sin da subito il pubblico ha chiesto l'espulsione del concorrente, ma Mediaset, la produzione della trasmissione e i vertici di Canale 5 hanno voluto effettuare le dovute verifiche prima di prendere provvedimenti. Una volta accertata la responsabilità di Michetti, il naufrago è stato informato ed espulso dal cast. Non è chiaro se anche l'altro componente del duo, Nick Luciani, dovrà lasciare l’Honduras o se potrà rimanere in gara come concorrente singolo. Sul sito ufficiale del reality Nick appare ancora tra i concorrenti in gara, mentre la foto di Silvano compare in homepage con il comunicato dell'espulsione. Ulteriori chiarimenti arriveranno con ogni probabilità da Ilary Blasi nel corso della prossima diretta dell'Isola dei famosi.