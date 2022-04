Isola, il racconto choc di Lory Del Santo: "Ho rischiato di morire annegata"

" Non mi scorderò mai quei momenti ". Così Lory Del Santo ha iniziato il racconto di un drammatico episodio vissuto anni fa a Melbourne, quando lei era una fan di Bob Dylan e lo stava seguendo in tour. L'attrice ha scelto di svelarlo ad alcuni naufraghi che, con lei, stanno partecipando all'Isola dei famosi, dove l'elemento acqua è dominante nella vita di tutti i giorni.

Lory Del Santo è una delle protagoniste indiscusse della nuova edizione del reality di Canale 5. I dissapori con Ilona Staller e il suo essere schietta con tutti l'hanno messa in situazioni spesso scomode. Ma il pubblico pare apprezzarla. Soprattutto per i suoi aneddoti legati ai drammi vissuti nella sua vita, come quello affrontato in Australia quando era una ragazza.

Lory Del Santo, fan sfegatata del cantautore americano, ha raccontato di essere partita per l'Australia per incontrare il suo idolo, ma di avere rischiato di perdere la vita su una spiaggia. " Conoscevo benissimo la sua prima bodyguard e mi ha fatto soggiornare nel suo stesso albergo ", ha rivelato la naufraga che, in attesa di vederlo, decise di andare in spiaggia con l'addetto alla sicurezza suo amico.

" L'acqua mi arrivava alle ginocchia - ha spiegato l'attrice - ho fatto un passo e la corrente mi ha portato in mezzo al mare". Il sopraggiungere di un'onda di "circa cinque metri " ha complicato la situazione, spingendo lontano dalla riva Lory: " Mi ha portata al largo lontanissima dalla spiaggia" . Lei ha raccontato di essersi fatta prendere dall'ansia e dalla paura e di avere trovato la forza di reagire alla corrente solo grazie all'aiuto dell'amico bodyguard, che le urlò di non nuotare verso la spiaggia ma trasversalmente.

In quei momenti concitati, dove il pensiero di potere morire annegata era fortissimo, Lory Del Santo ha avuto la determinazione di reagire e seguire l'indicazione dell'amico, guadagnando la riva con fatica. Un dramma sfiorato che è ancora vivo nei suoi ricordi. " Non mi scorderò mai di quei momenti ", ha dichiarato l'attrice tra lo sconcerto dei naufraghi presenti al racconto. Quell'esperienza, ha svelato, le è servita nel corso degli anni anche durante la partecipazione alla sua prima Isola.

Per Lory Del Santo, infatti, l'esperienza del reality di sopravvivenza in Honduras non è nuova. Nel 2005 l'attrice vinse la terza edizione del reality e ora a distanza di anni è tornata in coppia con il compagno Marco Cucolo.