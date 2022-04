Jeremias fuori dell'Isola: "È un mondo che non mi piace". Ma Savino lo silura

Jeremias Roriguez ha abbandonato l'Isola dei famosi. O meglio, per essere precisi, Jeremias e suo padre Gustavo Rodriguez sono stati eliminati dal televoto alla prima occasione utile che il pubblico ha avuto per rimandarli a casa. Anche se, a leggere le reazioni del pubblico social, l'anello debole della coppia era proprio il ragazzo e non suo padre. Davanti all'ipotesi di proseguire il gioco in un'altra isola, insieme a suo padre e a Clemente Russo, Jeremias Rodriguez ha preferito lasciare definitivamente il reality per fare ritorno a casa.

Suo padre, probabilmente perché si è accorto che il figlio non è adatto a un certo tipo di esperienze, nelle quali tira fuori i lati peggiori del suo carattere, ha appoggiato la decisione di Jeremias di tornare in Italia. Diverso, per ovvi motivi, l'approccio dallo studio di Ilary Blasi e Vladimir Luxuria, che hanno provato in tutti i modi a convincere il fratello di Belen a proseguire nel gioco, senza arrendersi davanti alla prima vera difficoltà. Certo, sarebbe potuta essere l'occasione per Jeremias di mostrare anche altri aspetti del suo carattere, magari meno spigolosi e maggiormente adatti alla vita di comunità, ma sarebbe potuto capitare anche il contrario.

" È un mondo che non mi piace. Chi mi conosce lo sa ", ha detto Jeremias Rodriguez a Ilary Blasi prima di lasciare l'Isola. Certo, è difficile credere a queste parole quando ci si trova davanti un concorrente alla sua terza partecipazione a un reality, di cui la seconda volta all'Isola dei famosi. È improbabile che venga costretto da qualcuno a prendere parte ai programmi televisivi, più plausibile è che il giovane Jeremias decida di parteciparvi attratto dai lauti compensi. Potrebbe declinare gli inviti, così come fanno tantissimi altri personaggi che veramente non si ritrovano nella dimensione, non sicuramente facile, di un reality show.