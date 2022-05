"Italiani fantastici e dove trovarli", arrivano le nuove candid camera

Un po’ Specchio segreto, un po’ Scherzi a Parte. Ha esordito su Rai2: Italiani fantastici e dove trovarli un nuovo appuntamento quotidiano che metterà a dura prova i vizi e le virtù dell’Italia di oggi. In onda dal lunedì al venerdì dalle 14.00 è guidato dall’abile mano dell’ex Iena Alessandro Di Sarno. Un programma meno “energico” degli scherzi a cui ha abituato Mediaset, che cerca però di scavare nel profondo dell’animo delle persone, mettendole di fronte a decisioni che mostreranno i pregiudizi e i valori degli italiani, all'alba del terzo millennio.

Un’occasione unica oltre che per ridere delle situazioni più strane e improbabili in cui vengono coinvolti alcuni malcapitati, ma anche per studiare le varie reazioni i valori e punti di vista differenti a seconda del luogo, dell'estrazione sociale e dell'età delle “vittime” degli esperimenti. Situazioni che in realtà prendono spunto dalla cronaca di tutti i giorni come i licenziamenti via WhatsApp, le risse tra genitori in occasione di partite di calcio giovanili, oppure il rifiuto da parte di un pasticciere di confezionare una torta per un matrimonio gay.

Ma non manca quel pizzico di sana e divertente "cattiveria" che mette i casuali avventori in situazioni davvero complicate. L’offerta di cento milioni di euro a un marito, per far cenare la propria moglie con un uomo molto ricco. O a fronte di una cospicua quantità di denaro, scegliere se mandare i propri anziani genitori in un reality dove possibilità di sopravvivenza è praticamente zero. Sarà il denaro a vincere o i sentimenti? Ogni candid camera quindi, oltre a far ridere, porrà alle vittime e agli spettatori un dilemma, per far sì che la risata non rimanga fine a se stessa, ma sia capace di innescare una riflessione.

Nel programma anche un immancabile gruppo di opinionisti, incontrati a caso da Sarno, che commenteranno le scelte dei protagonisti della candid. Tra questi anche un volto noto, quello di Alessandro Regis, il tatuatore romano già visto in vari programmi come Gli scherzi delle iene, Cortesie per gli ospiti e I soliti ignoti. Lui e altri sei daranno il loro personale punto di vista, dettato dalla propria personalità e dai diversi stili di vita.

Un divertente programma del dopopranzo, che forse ha solo bisogno di prendere un po’ più di brio. Ma d’altronde come insegnava Nanny Loy, le risate per essere tali devono anche lasciare qualcosa di più. E proprio in onore di quest’ultimo, ogni puntata conterrà un omaggio a Nanni, attraverso una clip tratta dai suoi celebri programmi Specchio Segreto e Il Tappabuchi, primi esempi assoluti di candid camera in Italia. Un’occasione di riflessione su passato e presente, e su cosa sarebbe accaduto se le idee alla base delle candid di Loy, venissero sviluppate nell’Italia di oggi.