L'omaggio di Iva Zanicchi all'amica Milva fa commuovere l'Ariston

Da sola, con la foto di Milva in bianco e nero sul maxischermo alle sue spalle. Così Iva Zanicchi è salita sul palco del teatro Ariston nella serata dedicata alle cover per il suo personale omaggio a Milva. L'aquila di Ligonchio ha scelto Canzone di Don Backy nella versione di Milva, il celebre brano del 1968 con il quale Milva arrivò terza al festival di Sanremo, per ricordare l'amica di una vita.

Iva Zanicchi ha scelto di presentarsi da sola sul palco della quarta serata di Sanremo, sorprendendo il pubblico in sala e i telespettatori da casa con un virtuale duetto, in cui la sua voce e quella di Milva si sono intrecciate. E per una sera l'indimenticabile artista di Goro, morta il 23 aprile dello scorso anno, è tornata a rivivere nel cuore del pubblico. Magistrale e piena di sentimento l'esibizione, che ha strappato alla platea una standing ovation. La terza per Iva Zanicchi, che in questo festival di Sanremo si conferma vera big in gara.

" Questa è per Milva ", ha detto Iva prima di lasciare il palco e conquistare il backstage. A poche ore dalla serata la Zanicchi aveva spiegato la sua scelta di salire da sola sul palco nonostante la serata fosse dedicata ai duetti. " Quella di non duettare è stata una scelta - ha dichiarato lei - proprio perché voglio che questo sia e rimanga un omaggio ad una cantante che è stata grande in tutto il mondo. È stata un'artista straordinaria, anche se purtroppo negli ultimi anni è stata dimenticata. Da quando non stava bene e aveva interrotto la sua attività, nessuno ne ha più parlato o le ha dedicato grandi spazi. E questo è un peccato. Siccome eravamo grandi amiche ed era anche la cantante preferita di mia madre, voglio dedicare questa canzone a lei e per lei. È per questo che non poterò nessuno sul palco con m e".

Quello a Milva non è stato, però, l'unico omaggio della serata ai grandi personaggi scomparsi. Maria Chiara Giannetta ha voluto ricordare Raffaella Carrà citando il suo brano Pedro, mentre Massimo Ranieri e Nek hanno voluto ricordare Pino Daniele con Anna Verrà e l'indimenticabile Anna Magnani, a cui il brano era dedicato.