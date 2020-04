Ivan Gonzalez torna in Spagna, il web insorge: "Non puoi spostarti!"

" È tempo di tornare a casa, senza paura, ma con tutte le precauzioni necessarie. Ricorda la vita degli altri, dipende anche da noi ", queste le parole dell’ultimo post social di Ivan Gonzalez. L’ex tronista di Uomini e Donne ha condiviso sul suo profilo Instagram una fotografia che lo immortala, vestito con una tuta da imbianchino, maschera e guanti in lattice, pronto a fare ritorno nella sua amata Spagna. Il viaggio per rientrare a casa in piena quarantena non è però piaciuto ai suoi fan, che sui social lo hanno pesantemente criticato.

Ivan Gonzalez è reduce dalla partecipazione al Grande Fratello Vip. La sua permanenza nel gioco è durata poche settimane e poco dopo l'uscita dal reality è scoppiata l'emergenza sanitaria da coronavirus, che ha imposto rigide regole sugli spostamenti. Lo studio del Gf Vip si è svuotato non consentendo agli ex inquilini di prender parte alle dirette serali e con la chiusura di altri programmi televisivi il suo lavoro in tv si è interrotto. Ivan Gonzalez ha così deciso di far ritorno a Madrid, sua città natale, dove vive e lavora. L'annuncio social del viaggio di rientro nella penisola iberica si è però trasformato in una grossa polemica.

I più arrabbiati per il suo viaggio sono i follower spagnoli: " Questa parte del 'rimanere a casa' non hai capito? Dovrebbero multarlo per essersi trasferito così da un posto a un altro ... non ti rendi conto di tutti gli sforzi che i nostri servizi sanitari stanno facendo?", "Come influencer dovresti dare l'esempio e rimanere a casa. Inoltre, sanitari disperati e non attrezzati lavorano con sacchetti di immondizia improvvisati senza poter avere quel vestito che indossi. Se avessi qualche buon senso almeno non pubblicare la foto in quel modo. Non puoi giocare con queste cose", "Spero tu abbia un'importante attività da svolgere a Madrid. A meno che tu non sia un medico, un infermiere, un trasportatore, un farmacista, ecc... non capiamo quale sia il tuo lavoro essenziale, non rispetti la vita degli altri e torni dall'Italia ai tempi del coronavirus, a rischio di prenderlo sulla strada e attaccarlo alla tua famiglia" .