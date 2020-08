La figlia di Al Bano ci prova con la musica. La Lecciso fa un passo indietro: "Non le ruberò la scena"

Il suo primo singolo "Ego" ha raggiunto le duecentomila visualizzazioni su Youtube in pochissimo tempo e continua a essere uno dei brani più ascoltati sul web. Jasmine Carrisi ha ereditato la bellezza della madre, Loredana Lecciso, e il talento del padre, Al Bano Carrisi, ma in questa sua nuova avventura è solista e protagonista. Questa volta Loredana Lecciso non è al suo fianco ma un passo dietro rispetto a lei, per farle fare la sua strada in modo indipendente.

Loredana Lecciso non ha dubbi, questa volta la scena è tutta di Jasmine e ha deciso di non comparire al fianco della giovane. " Ovviamente la seguo e sono felice per lei ma da madre voglio rispettare il suo momento - ci ha confessato Loredana -. Mi è venuto naturale fare un passo indietro. Mi piace quello che sta facendo ma ho un grande rispetto del suo momento e non voglio mettermi in mezzo ". E così Loredana ha scelto l'inusuale ruolo del dietro le quinte per consentire a Jasmine di prendersi la scena, perché il debutto nel mondo della musica con il suo brano pop la sta catapultando al centro dell'attenzione come mai prima d'ora. Jasmine, nonostante i suoi 19 anni, ha le idee chiare ed è sicura del suo futuro, come ha confessato in una recente intervista a IlGiornale.it: " Mi presento come Jasmine e basta, non c'è il cognome Carrisi. Non voglio puntare su quello. La musica è un sogno ma ho un piano b, l'università (allo Iulm di Milano, ndr) ".

E poco importa se sul web il chiacchiericcio sia già decollato e il sogno di Jasmine di volare in America appaia agli occhi di molti un affronto per la storia con Romina Power. Loredana Lecciso c'è, ma un passo dietro di lei: " La cosa che ho apprezzato è che ha fatto tutto da sola e che a prodotto finito lo ha fatto sentire al padre. Dritta per la sua strada ". Jasmine ha scelto di non seguire le orme musicali del padre, puntando sul rap e sul pop, ma ha voluto fortemente che il videoclip del brano fosse girato nella tenuta di Cellino, luogo a lei caro. Sulle pagine delle riviste Loredana non è voluta comparire ma ha lasciato che padre e figlia "duettassero" virtualmente nel campo che oggi li accomuna, la musica.

Loredana Lecciso oggi, invece, si gode l'estate a Cellino San Marco con la sua famiglia e Al Bano, con uno sguardo al prossimo futuro che potrebbe regalarle un impegno da protagonista nella televisione spagnola. Un programma nel quale, al fianco del camaleontico amico Cristiano Malgioglio, lei farebbe da giudice. " Nulla di certo, c'è solo un contatto ", ha precisato Loredana ma la porta rimane aperta verso nuovi impegni.

]