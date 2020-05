Jennifer Lopez si fa una foto. Alle sue spalle spunta un dettaglio choc: un uomo imbavagliato

" Ma c'è un uomo con la bocca soffocata sullo sfondo sopra la spalla? ", è solo uno delle centinaia di commenti che Jennifer Lopez ha ricevuto dopo la pubblicazione del suo ultimo post. Lo scatto della diva, mentre si allena nella sua palestra personale, ha scatenato il panico tra i suoi seguaci, terrorizzati da un inquietante particolare che hanno notato nella fotografia.

Se ti chiami Jennifer Lopez devi essere pronta a tutto, anche che i tuoi follower analizzino con meticolosa attenzione gli scatti fotografici e i post pubblicati sui tuoi profili social. È quello che è successo con uno degli ultimi contenuti condivisi dalla popstar sulla sua pagina personale di Instagram. Nelle ultime ore JLo ha postato sul web un'immagine, che la immortala nella sua palestra dopo una sessione di allenamento. Nel selfie realizzato dalla diva, però, si intravede un volto inquietante sullo sfondo, il viso di uomo che sembra imbavagliato o con una mano sulla bocca e con gli occhi spalancati.

Un dettaglio che non è sfuggito ai più e sotto il post si sono moltiplicati i commenti spaventati e incuriositi dei fan: " Perché dietro di te c'è un uomo di colore con la mano di un bianco sulla mano?", "E' il tuo schiavo quello dietro?", "Nessuno parla di quella faccia inquietante nella finestra dietro di lei?", "Ma c'è un uomo con la bocca soffocata sullo sfondo sopra la spalla?" . Il particolare ha stuzzicato la fantasia dei suoi follower, che per l'occasione hanno scomodato richiami a film horror e di fantascienza nel più classico stile hollywoodiano per spiegare l'inquietante apparizione. Su Twitter è anche comparso un ingrandimento del misterioso volto che, pur lasciando un velo di mistero sulla situazione, ha però parzialmente chiarito cosa stesse succedendo alle spalle di Jennifer Lopez.

Nessun schiavo imbavagliato ma semplicemente un uomo, forse il suo assistente o personal trainer, che ha cercato di nascondersi per non comparire nella foto della Lopez. Il riflesso del suo viso è però finito, sfortunatamente, su uno degli specchi presenti nella sala, mostrandolo all'obiettivo mentre indossa la mascherina anti contagio.

What's up with JLo's IG pic here? What's with the dude in the back? They keep deleting comments asking about him pic.twitter.com/2yZiov6h07