La tv non è per tutti: sicuramente non è per Jeremias Rodriguez

Davanti a certe situazioni è necessario porsi delle domande: la prospettiva di un lauto guadagno nel breve termine può giustificare una riduzione della propria reputazione con conseguenze anche nel lungo termine? In realtà, questa domanda dovrebbero porsela in tanti, soprattutto prima di partecipare a un reality che, volente o nolente, espone sia la parte migliore che quella peggiore di sé. Ma se la sarebbe dovuta porre soprattutto Jeremias Rodriguez, nuovamente naufrago all'Isola dei famosi. La sua prima esperienza non fu propriamente un successo, così come non lo fu il Grande fratello vip. Perché perseverare in questa strada?

Partiamo dal presupposto che il giovane argentino è lì perché è il fratello di Belen Rodriguez, il che non giustifica certo l'etichetta di vip ma a quanto pare è sufficiente per partecipare a un reality per famosi. Non ha un percorso artistico alle spalle e in tanti si chiedono se possa anche solo essere definito un artista. Sui social ha un discreto numerosi di follower, nemmeno esagerato vista la sua esposizione mediatica, il che fa sorgere il dubbio che in pochi siano effettivamente interessati al suo personaggio. I motivi sono facili da intuire, visto l'atteggiamento tenuto da Jeremias Rodriguez sull'Isola dei famosi, dove il suo carattere spigoloso (diciamo così) gli sta creando ben più di qualche acredine con gli altri naufraghi.

Che Jeremias Rodriguez non abbia un'indole particolarmente docile non è certo una novità, ne sono la dimostrazione le sue precedenti esperienze nei reality. Il ragazzo è spesso provocatorio verso il prossimo e non sa reagire in maniera matura alle provocazioni degli altri naufraghi che, ovviamente, essendo un gioco approfittano di questa sua debolezza per far emergere il peggio di Jeremias Rodriguez e portarlo all'eliminazione da parte del pubblico. Sono strategie di gioco, meccanismi ben noti all'interno dei reality, ai quali il giovane argentino non è evidentemente pronto.

L'esempio di come il fratello di Belen debba ancora maturare prima di cimentarsi in certi giochi televisivi è il confronto avuto con Nicolas Vaporidis, richiesto dalla produzione. L'argentino si è mostrato strafottente, arrogante e provocatore e per nulla aperto al dialogo in una situazione che richiedeva la massima apertura mentale. E una delle frasi di cui dovrebbe fare maggiormente tesoro gliel'ha detta proprio l'attore di origine greca durante il confronto: " Non è ciò che dici ma come lo dici ". La forma prima della sostanza, vecchia regola aurea della televisione che Jeremias Rodriguez non sembra ancora aver imparato.