Jeremias Rodriguez sull'assenza in tv: "Non sono un morto di fama"

Dopo aver partecipato alla seconda edizione del Grande fratello vip in coppia con la sorella Cecilia Rodriguez e da concorrente singolo a L'Isola dei famosi 2019, Jeremias Rodriguez fa discutere per via della sua assenza in tv. L'ex volto Mediaset ha deciso di allontanarsi dal mondo del grande schermo e di non seguire le orme delle sorelle Cecilia e Belen Rodriguez. O almeno questo è stando a quanto riportato dal giornale diretto da Roberto Alessi, Novella 2000.

In un'intervista concessa alla nota fonte, l'ex concorrente dello spin-off del Grande fratello dedicato ai vip nonché ex naufrago ha lasciato intendere di essersi trovato per caso a fare tv e di aver maturato la scelta di concentrarsi su alcuni progetti. Che a quanto pare non sarebbero legati allo showbiz. “Non rimpiango le mie esperienze televisive -ha così esordito nell'ultimo intervento, per poi spiegare il motivo della sua assenza in tv-, mi sono divertito. Ma mi ci sono trovato per puro caso. Non mi piace stare al centro dell’attenzione. Tutto si può dire di me, tranne che sia un morto di fama. Quindi preferisco dedicarmi a cose più concrete”.

Nel corso della nuova intervista, il trentunenne non ha rivelato i progetti pensati in vista del futuro, ma non si è risparmiato sul conto di una delle sue più grandi passioni coltivate in passato, ovvero il motocross: “Rimpiango di non averlo praticato di più quando ero piccolo”.

L'ex volto tv nato a Buenos Aires è reduce dalla rottura avvenuta con la modella italo-americana Soleil Sorge, con la quale aveva avviato una frequentazione nel corso della sua partecipazione al gioco de L'isola dei Famosi. E, incalzato sulla separazione dall'ex isolana, non ha nascosto che continua a convivere con quest'ultima: “Non c’è alcun rancore e viviamo ancora insieme. È finita perché non andavamo d’accordo su parecchie cose”. Di recente era stato avvistato insieme all'ex volto di Uomini e donne Martina Luchena (ex pretendente del tronista Riccardo Gismondi, al dating-show di Maria De Filippi, ndr) e anche in merito all'incontro in questione, Jeremias ha voluto chiarire la sua posizione: "Ci siamo visti, ma non c'è niente per ora".

Jeremias Rodriguez si dedica ad una passione

Così come emerge dalle ultime foto postate sul suo profilo Instagram, Jeremias Rodriguez è tornato a dedicarsi alla sua grande passione nutrita per le moto da gara. In particolare, in alcuni suoi scatti condivisi con il web appare immortalato insieme alle rispettive dolci metà delle sorelle "Belencita" e "Chechu" -Stefano De Martino e Ignazio Moser- nel bel mezzo di una sessione di motocross.