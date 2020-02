Jeremias Rodriguez: "Io e Soleil viviamo ancora insieme, ma non c’è un ritorno di fiamma"

Finalmente Jeremias Rodriguez si mette a nudo e parla per la prima volta della fine della sua relazione con Soleil Sorge che, solo qualche settimana fa, confermava la rottura per divergenze caratteriali insanabili.

Era stata proprio la ex corteggiatrice di Uomini e Donne a rompere il silenzio, spiegando ai fan sui social di non essere più fidanzata con Jeremias. Nonostante la loro storia sembrava essere diventata molto importante, tanto da portarli a comprare casa insieme, i due erano arrivati ad un punto di rottura definitivo che li ha costretti a dirsi addio. La separazione, però, non è avvenuta in modo totale e a raccontare un retroscena sconosciuto sulla coppia è stato proprio il fratello di Belen.

“ Non c’è alcun rancore e viviamo ancora insieme – ha spiegato Jeremias al settimanale Novella 2000 - . La nostra relazione è finita perché non andavamo d’accordo su parecchie cose ”. “ Le nostre strade non si sono divise totalmente, ma non posso pensare a un ritorno di fiamma – ha precisato lui - . Vivere insieme, non sempre vuol dire stare insieme. Per adesso mi va bene così ”.

Rodriguez, dunque, sembra aver accettato in modo pacifico la fine della sua storia con Soleil, pur essendo fermamente convinto che lei nutra ancora dei sentimenti nei suoi confronti. “ Soleil mi ama ancora ”, ha sentenziato Jeremias, che ha motivato così la reazione della Sorge al gossip su una presunta frequentazione tra il suo ex fidanzato e Martina Luchena.

Provocata da alcuni utenti del web, infatti, la ex di Jeremias sembrava confermare di essere a conoscenza del flirt tra lui e la sua ex amica, e aveva lanciato una frecciatina ad entrambi. “ Personalmente sono abituata a vedere ragazze che decantano amicizia poi correre dietro ai miei ex. E ancor di più a vedere degli ex cercare di guarire abbassandosi di livello o cercando nel mio giro di ‘amiche’ – aveva tuonato lei sui social - . Sembra quasi una moda. #theylikemysloppies (a loro piacciono i miei scarti, ndr) ma non per questo vanno giudicati. Viviamo in dislivelli morali e di intelletto. E va bene cosi. A ognuno la sua ”.