John Taylor dei Duran Duran racconta la sua battaglia contro il virus

E mentre in Italia la morsa del virus si sta allentando (o almeno così pare), la pandemia continua a far paura nel resto del mondo. Continuano i contagi, ci sono ancora diversi morti, ma c’è ancora la speranza di tornare alla vita di sempre. Il mondo dello showbiz in questo senso si sta mobilitando con donazioni e messaggi di incoraggiamento, come è successo con John Taylor. Voce e chitarrista dei Duran Duran, celebre band pop-rock degli anni ’80 molto famosa all’estero e in Italia, è sui social che affida un lungo messaggio ai fan e a tutta la comunità. Come ha rivelato l’artista, di recente è stato infettato dal virus. Diverse settimane fa, ancora prima del lockdown, si è auto-imposto la quarantena e ora che può tirare un sospiro di sollievo, racconta la sua battaglia elargendo consigli a chi sta combattendo ancora questo male così insidioso.

"Ci ho riflettuto prima di condividere con questo post – esordisce il chitarrista dei Duran Duran -. Ma alla fine ho deciso di condividere con voi quello che mi è accaduto. Quasi tre settimane fa sono risultato positivo al Covid-19", ha ammesso. Il cantante che oggi ha 59 anni, è stato l’idolo delle ragazzine di tutto il mondo e, soprattutto, è stato il co-autore di quasi tutti i successi dei Duran Duran. "Forse sono una persona particolarmente robusta, o semplicemente mi piace di pensare di esserlo, ma ho avuto la fortuna di aver avuto solo dei sintomi lievi. Solo per una settimana ho avuto la febbre altra – aggiunge -. Sono uscito vincitore, ma devo ammettere che sono stati dei giorni duri da affrontare. Avevo paura di non riprendermi". Il post sui social per il cantante dei Duran Duran è anche un modo per raccontare il suo punto di vista sulla pandemia e come l’Inghilterra (suo paese d’origine), rispetto agli altri paesi del mondo, sta gestendo questa grave emergenza sanitaria.

"Non ho avuto paura soltanto io. Molti attorno a me temono il peggio. Tutto questo può essere giustificato, altre volte no – continua -. Il mio cuore ora è rivolto a chi sta ancora combattendo e chi ha perso la sua battaglia. Voglio far sapere che il virus può essere sconfitto. Insieme possiamo farcela". Alla fine del post, rivolge un saluto anche all’Italia. “Invio un saluto particolare all’Italia, ai miei amici e ai mie fan e tutti i paesi che ho avuto la fortuna di visitare ai tempi dei Duran Duran. Restare a casa. Restate al sicuro”. Neanche a dirlo il post su Facebook ha racimolato molti like e diverse condivisioni.