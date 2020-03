Johnny Depp sarà il prossimo Joker?

Mentre è ancora tutta aperta la sua lotta legale contro il The Sun e contro l'ex moglie Amber Heard per diffamazione, Johnny Depp potrebbe essere ad un passo dall'accettare un ruolo che potrebbe rappresentare una svolta inattesa nella sua lunga e prolifica carriera.

Secondo quanto viene riportato da GQ Australia, infatti, l'attore sarebbe stato preso di mira dalla DC Comics che vorrebbe affidargli un ruolo a cui, dopotutto, Johnny Depp è stato associato moltissime volte nel corso degli anni, con rumors che si sono inseguiti a intervalli regolari: quello del Joker. L'occasione sarebbe, naturalmente, la nuova trilogia dedicata al cavaliere oscuro dal regista Matt Reeves e che nei panni dell'uomo pipistrello vede l'ex teen-idol Robert Pattinson, lanciato dalla serie di Twilight e ora testimonial per Dior Homme. Accanto a lui ci sarà anche Zoe Kravitz, nei panni di Catwoman.

Il personaggio di Joker è stato sempre incredibilmente affascinante per il pubblico e al cinema era già apparso in sage cinematografiche: con Jack Nickolson nei film di Tim Burton e, ovviamente, Heath Ledger per Christopher Nolan. Come è noto, inoltre, ultimamente Joker è stato il protagonista del film di Todd Phillips, presentato in anteprima alla 75a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dove ha vinto il Leone D'Oro. Il film, inoltre, ha dato al suo interprete, Joaquin Phoenix, il premio oscar per la migliore interpretazione maschile.

La DC Comics, comunque, ha detto che il Joker, nella sua trilogia, non farà il suo debutto fino al 2024, quindi c'è ancora moltissimo tempo per guardarsi intorno, ma sembra che Johnny Depp abbia più di una possibilità di diventare il folle clown di Gotham City. La sfida sarà quella di rendere un'altra variante del Joker, magari più eccentrica e strana, senza cadere nell'esagerazione assurda già proposta da Jared Leto nel deludente Suicide Squad. Al momento, comunque, non c'è ancora nulla di ufficiale riguardo il futuro di Johnny Depp nell'universo di The Batman, ma sicuramente è una news da tenere sotto controllo, perché sarebbe senz'altro interessante vedere l'ex Jack Sparrow scegliere la parte oscura e diventare uno dei villain più amati di sempre.

Fresco della presentazione del suo ultimo film, Minamata, al Festival di Berlino, in questi giorni Johnny Depp è occupato nella sua causa londinese contro il The Sun, colpevole di (presunta) diffamazione dopo lo scoppio del divorzio tra Depp e Amber Heard. Come se non bastasse, nelle ultime settimane sono stati messi online alcuni audio in cui l'attrice di Acquaman ammetteva di essere lei la carnefice di suo marito e di averlo colpito, deridendo l'intento di Johnny Depp di denunciarla, perché consapevole che nessuno gli avrebbe mai creduto.



