Junior Cally: "Ossessionato dal sesso, uscivo con mogli di politici"

" Da quasi 45 giorni non tocco un goccio, ma non è facile ". Sono le prime parole di Junior Cally dopo le dimissioni dal rehab, dove è stato ricoverato nelle ultime settimane. Il rapper di Focene si era rinchiuso in una clinica riabilitativa per combattere la dipendenza dall'alcol e dal sesso e oggi, in un'intervista al Corriere della sera, parla della sua battaglia e di come il sesso compulsivo abbia dominato il suo ultimo anno di vita.

Il 15 luglio scorso Junior Cally si è preso una pausa dalla scena social. Il rapper 30enne ha cancellato tutti i suoi post Instagram, congedandosi dai suoi follower con un messaggio di arrivederci: " Ho deciso di fermarmi prima che sia troppo tardi, ho scelto la vita e ho deciso di respirare e di pensare alla mia salute mentale e non ". Nel lungo post Cally ha spiegato di essere affetto dal disturbo ossessivo compulsivo, che lo ha portato ad affogare i suoi problemi nell'alcol e nel sesso. " Il sesso è diventato una malattia, una dipendenza da curare, perché anche quello è diventato compulsivo, incontrollabile, irrefrenabile ", ha raccontato il rapper prima di rinchiudersi in un rehab in Toscana, dove si è sottoposto a sedute di psicoanalisi, meditazione e yoga.

A distanza di oltre un mese, Junior Cally è tornato alla sua vita e nell'intervista al Corriere ha raccontato degli anni bui dell'adolescenza, quando gli fu diagnosticata per errore una leucemia, che gli ha lasciato addosso " la paura di morire ". Il rapper ha svelato di aver avuto un tracollo subito dopo il Festival del 2020: " Tante cose brutte di questi due anni sono figlie di quel Sanremo. Mi hanno demonizzato ". Le sue canzoni sessiste, le maschere indossate per nascondersi e la canzone "No, grazie", palesemente contro Salvini, scatenarono un vero e proprio caso, portandolo sull'orlo dell'esclusione dalla kermesse. Una situazione che lo ha portato alla deriva tra alcol e sesso compulsivo: " C'entrava l'alcol: la sera, vai a letto con una; il giorno dopo, conosci un'altra a pranzo e pure ci vai a letto... Sono andato avanti così per quasi un anno. A primavera, con lo psicologo, mi sono detto: perché devo cercare conferme col sesso? Non mi serve questo scudo da rockstar ".