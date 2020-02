Kate Middleton svela: "Dopo la nascita di George ero terrorizzata"

Se i gradini dell’ospedale St. Mary potessero parlare svelerebbero sicuramente qualcosa di più di Kate Middleton nel ruolo di mamma. È su quella scalinata che la duchessa di Cambridge ha mostrato ai sudditi (e al mondo) i suoi tre eredi da George e Charlotte fino all’ultimo nato Louis. Su quei graditi Kate si è sempre mostrata sorridente e in forma a poche ore dal parto. Ospite della scrittrice inglese Giovanna Fletcher nel suo podcast dedicato alle mamme e alla maternità "Happy Mum, Happy Baby" però la moglie del principe William ha confessato di esser stata terrorizzata dal suo esordio da mamma dopo la nascita di George.

Ai microfoni della trasmissione inglese Kate Middleton ha ammesso che il debutto da neomamma davanti all’ingresso secondario del St. Mary Hospital, nel 2013, è stato "terrificante" ma non solo: " Sì, non mentirò è stato leggermente terrificante. Tutti erano stati così bendisposti e sia William che io eravamo consapevoli che questo era qualcosa di cui tutti erano entusiasti. Per noi era davvero importante essere in grado di condividere quella gioia e l’apprezzamento con il pubblico, ma allo stesso tempo avevamo un neonato, eravamo genitori inesperti e l'incertezza di ciò che ci aspettava, quindi c'era ogni sorta di emozioni contrastanti ". Evento che le avrebbe addirittura procurato una depressione post partum svelata alcune settimane fa.

Emozioni forti e contrastanti che hanno accompagnato Kate e William anche nella loro prima notte da genitori. Mentre il principe George aveva riposato serenamente non altrettanto bene è andata per la duchessa che, causa il caldo e le piogge notturne, l’avevano tenuta sveglia tutta la notte e di avere un unico grande desiderio, al risveglio il giorno seguente: " Ero davvero alla disperata ricerca di tornare a casa e tornare alla normalità ". Nel parlare ai microfoni di "Happy Mum, Happy Baby", Kate ha svelato di aver scoperto il sesso del suo primogenito solo alla nascita e che il primo incontro con il piccolo George fu fantastico e dolce, ma quello che l’aveva resa più felice era “ esser sollevata dal fatto che fosse un bimbo felice e sano "