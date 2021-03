Katia Ricciarelli disperata: "Non ancora vaccinata, finirò in un manicomio"

È una donna molto provata Katia Ricciarelli, che oggi è stata ospite in collegamento da Mara Venier a “Domenica in”. La grande cantante lirica si è sfogata arrivando alle lacrime, raccontando come sta vivendo questo duro periodo di Covid, che sta passando in casa con la sola compagnia del suo cane. “ Io appartengo alla fascia di età compresa tra i 70 e i 79 anni, ma ancora non sono stata vaccinata - dice sconsolata - Vorrei solo sapere quando, perché ho paura di uscire di casa e socializzare. Ma quanto devo aspettare ancora? Conosco persone del mondo dello spettacolo, alcune addirittura di 90 anni, che non sono ancora state vaccinate e sono disperate ”.

Un disagio dovuto alla paura di poter contrarre il virus, che non la fa vivere più in maniera serena. “ Mi sento persa, ho paura di uscire. Quando mi trovo a lavorare ho il terrore, non ho più il coraggio che avevo prima e questo non mi piace per niente. Sono diventata molto vulnerabile ”. Un sentimento condiviso da migliaia di persone sui social che sono arrivate all’esasperazione per queste chiusure così prolungate. “ Mi sono chiusa in una specie di lockdown anche per i sentimenti - dice con la voce rotta dall’emozione - Tutti con la pandemia stiamo diventando più cattivi, abbiamo paura, vediamo il nemico dappertutto ”.