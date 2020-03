Katy Perry è incinta: la rivelazione a sorpresa nell'ultimo videoclip musicale

Chi pensava a una finzione scenica dovrà ricredersi. Il pancione mostrato da Katy Perry nel suo ultimo videoclip musicale è reale. La popstar americana è incinta del primo figlio dal compagno Orlando Bloom. L’eclettica cantante ha scelto questo modo per annunciare al mondo la sua gravidanza, giunta all’età di 35 anni.

Nelle scorse ore Katy Perry ha lanciato in anteprima mondiale il suo nuovo singolo "Never Worn White", una ballata romantica dove si è mostrata in abito bianco da sposa con il pancione. La canzone è interamente dedicata alla sua storia d’amore con l’attore Orlando Bloom, tra chiari riferimenti all’imminente matrimonio (annunciato un anno fa in occasione di San Valentino) e la pancia che Katy accarezza dolcemente nel finale del video.

Non tutti hanno capito immediatamente che quella pancia mostrata nel video non era finzione ma realtà. C’è voluto l’intervento chiarificatore di Katy Perry che, poche ore dopo la pubblicazione del video sui suoi canali social, è apparsa nella live chat di Instagram per chiacchierare con i suoi fan e confermare che è incinta del suo primo bambino. A 35 anni suonati la popstar statunitense ha svelato, come riporta "E!News": " Ci saranno molte cose che accadranno quest'estate, non solo partorirò letteralmente, ma anche in senso figurato. Sono eccitato. Siamo eccitati e felici ed è probabilmente il segreto più lungo che abbia mai dovuto mantenere. E mi piace raccontare a tutti voi ragazzi, ma sapevo che l'avrei detto nel modo migliore, che è attraverso un brano musicale perché è così che noi parliamo insieme attraverso la musica" .

La cantante è riuscita a tenere nascosta la gravidanza, che secondo i tabloid americani sarebbe al quarto mese, a fatica. Il recente malore avuto per colpa di una fuga di gas potrebbe esser stato – in realtà - dovuto al suo stato di salute. Il primo figlio di Katy Perry e Orlando Bloom, già padre di Flynn 9 anni avuto dalla relazione con la modella Miranda Kerr, nascerà in estate e molti sono pronti a scommettere che il matrimonio – atteso da tempo – potrebbe celebrarsi proprio prima della nascita del loro bambino.