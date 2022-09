Kerem Bürsin, dalla Turchia al clamore di Twitter

Una media del 18% di share a puntata, milioni di fan in tutto il mondo, fan club che si moltiplicano sui social e soprattutto centinaia e centinaia di Tweet di apprezzamento. La Turchia non è solo una nazione conosciuta per le grandi bellezze naturali, ma per aver dato i natali ad una nuova generazione (nuova per noi occidentali) di attori che "esporta" con un incredibile successo in tutto il mondo.

Anche se non siete appassionati dei Dizi, le particolari serie tv prodotte nel Paese ed esportate in tutto il mondo, sicuramente il nome Can Yaman non può lasciarvi indifferenti. Partito come protagonista di Day Dreamer - Le ali del sogno (anche se prima ne aveva interpretate molte altre) è diventato una vera star nel nostro Paese, e oltre ad intepretare il prossimo Sandokan a fine mese lo vedremo nella serie Viola come il mare insieme a Francesca Chillemi su Canale 5.

Ma non è soltanto lui ad essere apprezzato, ammirato e supportato dalle fan. Tra i tanti è salito alla ribalta delle cronache Kerem Bürsin protagonista del Dizi dei record Love is in the Air che ha registrato risultati grandiosi in termini di ascolti, superando il 18% di share e 1 milione e mezzo di spettatori al giorno. Completamente diverso, anche fisicamente da Can Yaman, Kerem è riuscito nell'intento di creare una fanbase solida e molto efficace. Una notizia tra tutte, la sua serie Sen Çal Kapımı (in italiano arrivata con il nome di Love is in the Air, ndr) è riuscita a strappare un record storico, detenuto dalla serie americana della HBO Il Trono di Spade. Giunta al termine della seconda stagione, con il 52° episodio sono stati fatti, 8,4 milioni di Tweet in tutto il mondo, contro i 7,4 della serie fantasy.

Chi è Kerem Bürsin?

Nato il 4 giugno 1987 a Istanbul, è un attore turco di 34 anni, conosciuto per numerosi ruoli e interpretazioni in diverse serie tv e film, tra cui l’affascinante Serkan Bolat nella serie TV Love Is In The Air. Ex fidanzato con la sua partner nella serie tv, la bella Eda, interpretata da Hande Ercel ha raggiunto lo scopo primo del romanticismo, traslare la finzione in realtà. Fin da piccolo ha respirato un'aria di internazionalità, trasferendosi con la famiglia in ben sette paesi diversi tra cui quando aveva 12 anni, negli Stati Uniti. Proprio qui inizia ad interessarsi alla recitazione partecipando, durante l’ultimo anno, a una rappresentazione teatrale che gli ha permesso di vincere numerosi premi tra cui quello di miglior attore del Texas..

Appassionato di sport e di body building, ha studiato all’Emerson College di Boston, ma ha sempre portato avanti la sua passione per la recitazione, passione che poi ha trasformato in vero e proprio lavoro. Dopo il liceo segue l'indirizzo di Marketing, portando avanti in parallelo la sua passione per la recitazione debuttando in numerose rappresentazioni. Decide poi di trasferirsi a Los Angeles per intraprendere seriamente la carriera di attore riuscendo ad apparire nei primi film per la tv, tra cui Sharktopus nel 2010. Nel 2013 appare in uno spot di Line, raggiungendo però il successo con il ruolo di Kerem Sayer in Güneşi Beklerken. Nel 2016 è il volto del marchio Mavi Jeans con la sua ex compagna Serenay Sarikaya.

Arriva poi la svolta internazionale con Love is in the air, in cui dà vita al personaggio di Serkan Bolat un uomo molto affascinante oltre ad essere un ricco imprenditore che vivrà una travagliata storia d'amore con la bellissima studentessa Eda, nella più classica e vincente trama dei Dizi.

La storia d'amore con la partner televisiva

Se Serkan, l'alter ego sullo schermo di Kerem, ha vissuto una storia d'amore travagliata con Eda, nella vita reale l'attore dopo averla avuta con l'attrice Hande Ercel, sua partner nel Dizi, è ora felicemente single. La storia d'amore nata sul set si è conclusa a marzo di quest'anno confermata dalla manager dell'attore che non ha chiarito i motivi della rottura.

Sono migliaia i fan club dell'attore sparzi sui social su cui può contare l'attore. Una fanbase molto importante pronto a sostenerlo in qualsiasi circostanza. Amore ricambiato da Kerem, molto attivo e presente con le fan. Tweet di apprezzamento arrivano ogni giorno, soprattutto per l'impegno profuso ma anche per mettersi in prima linea ad esempio sulla difesa delle donne, sulla beneficienza e in campagne di sostegno ai bambini.