Eros Ramazzotti "abbraccia" il malato di coronavirus in terapia intensiva

Anniversario a sorpresa, dal letto della terapia intensiva, per un malato di coronavirus ricoverato da giorni all’ospedale di Rivoli. Grazie alla complicità di medici e infermieri del reparto, l’uomo ha potuto salutare – attraverso l’utilizzo di un tablet - la moglie nel giorno del loro anniversario e ricevere un regalo speciale da Eros Ramazzotti.

Negli scorsi giorni la terapia intensiva dell’ospedale di Rivoli, in provincia di Torino, è stata omaggiata di alcuni tablet da parte di un’associazione di volontariato locale. L’unico strumento per poter mettere in comunicazione i pazienti ricoverati in terapia intensiva con i loro cari per un saluto e un abbraccio virtuale. Destinatario della prima sorpresa digitale è stato il signor Flavio che, nel giorno dell’anniversario di matrimonio, ha ricevuto un tenero videomessaggio dalla compagna. Attimi di commozione generale quando la signora Carmela ha dedicato al marito la canzone "Ti sposerà perché" di Eros Ramazzotti. Una scena toccante che ha smosso gli animi e ha spinto Ramazzotti a fare il suo personale regalo alla coppia torinese.