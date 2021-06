Le lacrime di Biaggi per Fabrizio Frizzi

Ultima puntata della stagione per Domenica In, già riconfermato a settembre. Nel suo salotto, Marta Venier ha ospitato Max Biaggi, indimenticato pilota motociclistico che ha lasciato le scene ormai molti anni fa. Insieme, la conduttrice e il campione hanno festeggiato i 50 anni di uno degli italiani che hanno di più a bordo di una moto e che ha fatto sognare un intero Paese con le sue imprese. Rimarranno nella storia i suoi duelli all'ultima curva e soprattutto il poco feeling con Valentino Rossi, con il quale ha dato vita a interminabili battaglie. Ma nel corso della lunga intervista monografica, Mara Venier con Max Biaggi ha parlato anche di Fabrizio Frizzi, con il quale il motociclista ha avuto un grandissimo rapporto di stima e affetto reciproco. Impossibile trattenere le lacrime nello studio di Domenica In.

L'intervista è trascorsa tra aneddoti e racconti pubblici e privati della vita del campione. Spazio per parlare del privato di Biaggi, dei suoi figli e della sua voglia che raggiungano risultati sempre più alti, ma anche delle sue compagne storiche e della madre dei suoi bambini, Eleonora Pedron. Un excursus divertente e toccante che ha raggiunto il suo apice quando, sul maxi schermo in studio, è apparsa una fotografia di Fabrizio Frizzi insieme al motociclista. Frizzi è un indimenticabile conduttore Rai scomparso tre anni fa a causa di una malattia, il cui ricordo è sempre motivo di commozione da parte dei colleghi e di chi ha avuto la fortuna di stargli vicino almeno per un po'. " Abbiamo sempre avuto un bel rapporto e abbiamo un bel rapporto. Ieri sera alla festa è come se ci fosse stato anche lui con me ", ha detto Max Biaggi parlando di Fabrizio Frizzi e rivelando così il forte legame che li ha legati quando il conduttore era ancora in vita.