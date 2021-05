"Rompete il ca...". Ed Elodie scoppia a piangere

Le ultime storie Instagram condivise da Elodie sul suo profilo stanno facendo il giro del web. Non solo perché la cantante romana si è mostrata seminuda nella vasca da bagno, ma soprattutto per la sfuriata contro coloro che l'hanno messa nel mirino di una vera e propria truffa. E, dalle immagini, il fatto sembra averla colpita così tanto da farla addirittura piangere.

Nelle scorse ore Elodie ha pubblicato alcuni screenshot nelle storie del suo account Instagram. Messaggi di allerta su una serie di accessi sospetti, dunque non autorizzati, a uno dei suoi dispositivi Apple. Un tentativo di truffa, in sostanza, portata avanti da sconosciuti con l'intento di violare i suoi dati di accesso con finte richieste di download di suoi contenuti video e fotografici privati.

Ho appena scoperto che è una truffa -

siete capaci di rompere il caz*** in molteplici modi e questo vi fa onore però....

Un episodio grave che l'ha messa in allarme e che ha provocato una reazione incontrollata dalle cantante ex Amici di Maria De Filippi. Elodie, letteralmente fuori di sé, non ha atteso neppure di essere uscita dalla vasca da bagno per girare il suo video di sfogo. "ha esordito la cantante seminuda nell'acqua -". Come a dire di essere stanca dei continui attacchi, virtuali e verbali, e delle attenzioni morbose di hater e truffatori. E nel parlare dell'accaduto si è asciugata il volto da quelle che, a molti, sono sembrate essere lacrime di rabbia più che di dolore.