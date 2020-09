Le lacrime di Mariotto in diretta: il retroscena choc sulla sua salute

Momento molto commovente a Storie Italiane, il programma di cronaca condotto da Eleonora Daniele quando tra le tante interviste e i servizi, la padrona di casa, con indosso uno splendido completo rosa, ha raccontato un’inedito Guillermo Mariotto.L’amato membro della giuria di Ballando con le Stelle il programma condotto da Milly Carlucci, si è commosso rivivendo i momenti più salienti della sua carriera: “ Scusa però mi sto commuovendo - ha detto alla Daniele - Vedere la propria vita sugli schermi è toccante ”.

Mariotto ha anche parlato della sua malattia, è infatti nato con la milza ingrossata un problema che i medici temevano potesse portarlo a sviluppare la leucemia. A stargli sempre vicino la nonna Eleonora a cui è stato particolarmente legato. Lei da fermento credente lo aveva affidato nelle sue preghiere a San Paolo e alla fine è guarito.

In studio anche Sandra Milo ospite della puntata che ha speso delle bellissime parole per lui. “ Mi piace molto perché ha una cattiveria bonaria. Sei più bello adesso che da ragazzo ”. Ovviamente si è parlato anche della prossima edizione di Ballando con le Stelle che quest’anno ha visto alcuni tra concorrenti e maestri di ballo positivi al covid. Tra questi anche il pugile Daniele Scardina intervenuto in collegamento, con cui Mariotto ha scherzato chiamandolo “ Bel pugilone ” e facendogli qualche domanda su Diletta Leotta, sua ex, di cui però il pugile non ha fatto cenno e facendo intervenire anche Eleonora Daniele che sorridendo ha detto: “Daniele non ne vuole parlare”.

Ha raccontato invece come ha scoperto di essere positivo: " Dopo i tamponi fatti durante le prove di Ballando con le stelle. Il primo è risultato negativo; il secondo, invece, positivo . Dal giorno in cui è arrivato l’esito del tampone sono in isolamento, questo è il dodicesimo giorn o” . Con lui in collegamento anche la sua insegnante di ballo Anastasia Kuzmina anche lei in isolamento.