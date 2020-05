Lady Gaga piange per l'Italia in un video per Tiziano Ferro: "Siete nelle mie preghiere"

La voce rotta dalla commozione e le parole scandite per dire: " Mi dispiace moltissimo per tutte le persone che oggi stanno soffrendo in Italia ". È l'inizio del video messaggio che Lady Gaga ha inviato all'amico e collega Tiziano Ferro per dimostrare tutta la sua vicinanza al nostro paese, duramente colpito dal coronavirus. La popstar, che all'Italia deve le sue origini, si è detta profondamente addolorata del difficile momento che il nostro paese sta vivendo e non è riuscita a trattenere le lacrime.

Gli Stati Uniti sono stati colpiti dal Covid-19 con alcune settimane di ritardo rispetto all'Italia, ma Lady Gaga è stata una delle prime celebrità a mettersi in isolamento volontario. Frutto anche delle immagini che a fine febbraio parlavano di un'Italia sono attacco, in piena emergenza sanitaria per il moltiplicarsi dei casi da coronavirus. Già in quell'occasione la popstar mostrò tutto la sua vicinanza agli italiani, pubblicando alcuni post sui social. Oggi Stefani Joanne Angelina Germanotta, questo il suo vero nome, torna a parlare al nostro paese con un nuovo video messaggio, inviato all'amico Tiziano Ferro.





" Non so bene cosa dire a parte che vi voglio bene - ha esordito nel filmato che Ferro ha condiviso sul suo profilo Instagram nelle corse ore - Ti amo, ti amo. Siete nelle mie preghiere. So che tante persone sono spaventate e che tanti anziani sono chiusi in casa al momento. Ho parenti in Sicilia, vi prometto che andrà tutto bene, supererete tutto. Voglio dirvi che siete nel mio cuore e nelle mie preghiere. Dobbiamo stare uniti ed essere gentili. Vi mando tutto il mio amore e le mie preghiere. Sapete, alcuni miei amici dicono che quando le cose si fanno difficili, è il momento in cui Dio ti è più vicino, nelle difficoltà. Mi auguro che chiunque si trovi in Italia senta l'abbraccio di qualcosa di divino, come le ali di un angelo intorno al bello Stivale ".

Lady Gaga è legata al nostro paese grazie alle origini italiane di suo nonno, emigrato da Naso, in provincia di Messina, per raggiungere gli Stati Uniti d'America nel lontano 1908. Un legame mai interrottosi con la Sicilia, tanto che la popstar, nel 2018, volle incontrare i suoi parenti volando a Messina.