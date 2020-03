Lady Gaga: "Ho scelto la quarantena, andrà tutto bene e ce la faremo"

Con la dichiarazione di pandemia da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità l’emergenza sanitaria da Covid-19 ha coinvolto tutti i paesi del mondo. Dopo Italia, Francia e Spagna anche gli Stati Uniti hanno dichiarato lo stato di emergenza nazionale e si preparano ad avere un’ondata di contagi pari o superiore all’Italia. Sui social network si moltiplicano, ora dopo ora, gli appelli dei personaggi famosi che invitano alla prudenza e all’auto isolamento. Tra loro c’è Lady Gaga che, poche ore fa, ha affidato ai social un accorato messaggio ai suoi follower, invitandoli a rimanere a casa.

I contagi da Covid-19 sono in aumento in tutto il mondo e la positività dell’attore Tom Hanks e di sua moglie Rita Wilson ha destato molta preoccupazione tra i divi e le star internazionali, che ora non nascondono la loro preoccupazione per la difficile situazione. Lady Gaga nei giorni scorsi aveva pubblicato un tweet dove invitava tutti alla calma e alla gentilezza, ma anche a essere responsabili e ad adottare misure di sicurezza per evitare il diffondersi dei contagi. Oggi, però, Lady Gaga ha affidato ai social network un accorato appello ai milioni di fan, invitandoli a mettersi in quarantena volontaria per il bene di tutti.