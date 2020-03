Lady Gaga, quarantena con il fidanzato

Lady Gaga affronta la quarantena da coronavirus al fianco del fidanzato Michael Polansky: l'artista ha pubblicato un selfie casalingo mentre stringe le mani del suo compagno, suggerendo alcune soluzioni per combattere la noia da reclusione. A partire da una serie di partite a carte seguite da cure personali e videogiochi, così da allontanare lo stress e la negatività per liberare la mente dai pensieri bui: una necessità importante in un momento così delicato. La cantante prosegue nella produzione del suo nuovo album, anche se da casa e attraverso le pagine di Instagram, grazie alla pubblicazione di alcuni scatti realizzati per Paper Magazine: un particolarissimo servizio fotografico dove nuda e tecnologica interpreta un cyborg.

Umana e robotica allo stesso tempo per l'uscita dell'album "Chromatica", avvolta da cavi, luci e parti metalliche. Uno shooting davvero suggestivo che cattura la curiosità dei fan e dei media: arte pura, come la definisce la stessa artista, che scaccia così le critiche nei confronti della nudità, particolarmente esplicita ma naturale. La nuova realizzazione musicale è nata all'insegna della voglia di vivere, una celebrazione della gioia dopo un lungo periodo passato a combattere il dolore e la depressione.

È lo stesso spirito che sta mettendo in campo per mantenersi sana, lucida e serena durante la quarantena, un consiglio che estende ai suoi follower in favore di una comunità nuova e più gentile. Azioni fondamentali e utili per agevolare il percorso di guarigione, in un insieme collettivo coeso in questo momento fatto di distanze. La cantante, attraverso i suoi post, ricorda le regole da seguire per diminuire e azzerare il contagio, gesti necessari per tutti e, in particolare, per le categorie più fragili.

Suggerendo di passare questo tempo al meglio, magari accanto ai propri animali di affezione e agli affetti più cari. L'artista può contare sulla vicinanza di Michael, costantemente al suo fianco e pronto a sorreggerla durante i momenti di sconforto. Ma Gaga è sicura che la probematica verrà superata grazie al lavoro di tutti, alla piena collaborazione della società e all'aiuto di Dio, con cui confessa di aver parlato.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?