Lady Gaga stupisce: selfie senza trucco e senza sopracciglia

Cambio di look radicale per la la pop star Lady Gaga. L'artista trasformista per antonomasia ha esibito al mondo dei social il suo nuovo look originale e ricercato. Gaga ha, infatti, condiviso su Instagram un suo selfie in versione naturale senza l'impiego di Photoshop né makeup. La eclettica e anticonformista Germanotta (il suo vero nome) ha sfidato l'incognita del popolo social, da sempre spietato nei giudizi sui vip, apparendo con il volto acqua e sapone e le sopracciglia invisibili. L'altro dettaglio sui generis che cattura l'attenzione è la sua folta chioma tinta di rosa, raccolta in uno chignon scomposto.

Lady Gaga sin dai suoi esordi ha sempre giocato con i suoi outfit stravaganti ed eccentrici che esaltano la sua personalità altrettanto trasgressiva. Negli anni ha sperimentato infiniti look da vera star outsider: abiti estrosi e make up teatrali, trasformazioni che hanno contraddistinto lo stile unico di Miss Germanotta. Gaga continua a stupire il mondo della musica e non solo: oggi si reinventa e dà vita a un nuovo stile anticonvenzionale che sfida le regole della classicità e sorpende i suoi fan con l'ennesimo look fuori dai canoni.

La cameleontica Lady Gaga cambia pelle

Stefani Germanotta continua a sorprendere la platea dei fan con le sue genialità di artista capace di scoprire nuove tendenze e lanciare sitili fashion a effetto choc. Lady Gaga è famosa oltre che per la sua musica pop anche per la sua capacità camaleontica di mutare forma e approdare a nuovi lidi estetici. L'ulitima innovazione trend sul corpo della cantante: irriconoscibile e originalissima con le sue nuove sopracciglia ossigenate. E che dire del cambiamento estremo del colore dei suoi capelli, dal biondo platino al rosa shocking, è una delle mille follie della diva americana. Il selfie postato dalla pop star sul suo profilo Instagram ha stupefatto tutti.

Si presenta ai suoi ammiratori con una felpa turchese, capelli rosa dalla tonalità bubble gum simil fucsia, senza un filo di trucco e l'assenza di sopracciglia, stile punk rock. A corredo del post, la esuberante cantante ha scelto la didascalia concisa e originale: " Sushi!!!!! ". Il selfie no make up di Lady Gaga ha fatto sussultare il web e destato l'ammirazione e la curiosità dei suoi quasi quaranta milioni di fan, abbagliati dalla sua ultima trasformazione. La sua fama di diva moderna ne ha beneficiato continuando ad attirare proseliti.

La cantante e attrice di A Star is born ha sfoggiato il suo nuovo look naturale già in un precedente debutto social. Scrutando l'account Instagram di Gaga si può notare uno scatto della pop star in cui appare in splendida forma sul deck di una barca in quel di Miami abbracciata alla sua nuova fiamma Michael Polansky. In questa foto la celebrità americana posa di profilo e anche in questa circostanza senza un filo di trucco sul volto: è la prima volta che Miss Monster si è fatta ritrarre avvinghiata appassionatamente al suo nuovo amore. Il nuovo fidanzato di Lady Gaga è un facoltoso imrenditore, Michael Polansky, 33 anni, laureato in matematica e informatica all’università di Harvard, oggi amministratore delegato di Parker Group, un'azienda con sede a San Francisco.