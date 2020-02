L'amante di Francesco Sarcina svela: "Mi ha presa in giro, mi ​diceva che con Clizia era un matrimonio di gossip"

La presunta amante di Francesco Sarcina, Grazia Sepe, è tornata a parlare della relazione clandestina con il cantante quando ancora era sposato con Clizia Incorvaia. In un’intervista telefonica con Giada Di Miceli per Radio Radio, la modella curvy ha parlato apertamente della sua relazione extraconiugale con il frontman delle Vibrazioni, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo. A fare maggiormente scalpore è la dichiarazione fatta dalla Sepe sul " matrimonio di gossip ", come lo avrebbe definito Sarcina.

" Il nostro primo approccio è stato telefonico – ha raccontato Grazia Sepe la cui relazione clandestina con il cantante sarebbe cominciata nel 2016 - poi a 18 anni mi sono trasferita a Milano e lui mi diceva che era sposato ma di essere separato in casa e così ci siamo iniziato a vedere. Lui mi diceva che il loro era un matrimonio di gossip. Noi ci frequentavamo alla luce del sole, fuori da un locale ci vedevano tutti, lo staff ci conosceva. Ho foto e video, insomma ci sono i fatti".



Grazia, 22 anni, giorni fa aveva rilasciato un'intervista al settimanale Novella2000, svelando quando e come era nata la frequentazione con Francesco Sarcina. Non la prima, visto che anche un'altra donna dichiara di esser stata l'amante del cantante. Ai microfoni di Radio Radio ha ribadito di esser stata l’amante del cantante per quattro anni, periodo nel quale lui gli diceva di amarla e di essersi fatta addirittura un tattoo dedicato alla loro intensa storia. " Se ero innamorata di lui? Sì, ho anche un tatuaggio per lui, la scritta ‘baby’ come mi chiamava lui. La relazione si è conclusa da poco, non lo sento da un po' ma gli voglio bene comunque. Però non siamo rimasti in cattivi rapporti ", ha spiegato la modella.