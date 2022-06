La Lamborghini e l'incidente: il figlio di Ben Affleck (10 anni) tampona un'auto in sosta

La prima esperienza al volante del figlio di Ben Affleck, Samuel, non è stata delle migliori. Il bambino, che l'attore ha avuto dall'ex moglie, l'attrice Jennifer Garner, ha provato l'ebrezza di sedersi al volante della nuova Lamborghini Urus appena acquistata dal padre. Ma in pochi secondi è riuscito a fare il suo primo incidente da fermo. La scena è stata ripresa dai paparazzi e il video è diventato virale su internet in pochissimo tempo.

Ben Affleck stava ritirando il suo nuovo Suv in una concessionaria di Los Angeles insieme alla compagna Jennifer Lopez e al bambino. Mentre la popstar si trovava sui sedili posteriori dell'auto con lo sportello aperto, il divo di Hollywood ha inviato il figlio Samuel, di soli 10 anni, a salire a bordo della Lamborghini gialla al posto del guidatore. Non si sa come, il bambino è riuscito a mettere in moto la vettura e, presumibilmente, a ingranare la retromarcia facendo retrocedere di colpo il Suv, che è inevitabilmente andato a sbattere contro l'auto parcheggiata in sosta poco dietro.

L'intera scena è stata immortalata in un video e è finita sul web, diventando virale in pochissimo tempo. Da quando Jennifer Lopez e Ben Affleck sono tornati a fare coppia fissa, infatti, vengono costantemente seguiti dai fotografi, che documentano ogni loro uscita anche quelle con i figli. E proprio fuori dalla concessionaria erano appostati i paparazzi, che non si sono lasciati sfuggire il piccolo incidente, che ha visto protagonista il bambino di 10 anni.

Dalle immagini si vede Ben Affleck affrettarsi a valutare i danni riportati dalla sua auto e da quella urtata dal figlio. Anche il piccolo Samuel scende per andare a vede cosa ha combinato e con loro ci sono due addetti della concessionaria. Le immagini pubblicate dai quotidiani americani mostrano l'attore abbracciare il figlio, nel tentativo di rassicurarlo sull'accaduto. Secondo quanto riportato dalla stampa americana, infatti, né la Lamborghini di Affleck, né tantomeno l'auto in sosta, un Suv della Bmw, avrebbero riportato danni alla carrozzeria.