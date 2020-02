Lana Del Rey perde la voce e annulla il tour

" Odio deludervi, ma devo rimettermi in salute" , così Lana Del Rey ha annunciato ai suoi fan la cancellazione di parte del suo tour europeo a causa di un improvviso problema di salute. La cantante statunitense, 34 anni, è stata colpita da una patologia alla gola che l'ha resa completamente afona. Il tutto alla vigilia del primo concerto europeo in programma a Parigi. Una situazione che l'ha costretta a cancellare, almeno per il momento, anche i live previsti tra fine febbraio e marzo ad Amsterdam, Londra, Manchester, Glasgow, Solihull, Berlino e Colonia.



Sembra che Lana Del Rey ne avrà per almeno quattro settimane, come ha dichiarato lei stessa in un comunicato ufficiale diffuso poco prima dell'inizio del tour europeo. " Sono dispiaciuta di deludervi tutti così all’ultimo momento - ha fatto sapere la cantautrice - ma questa malattia mi ha colta alla sprovvista e ho perso completamente la voce per poter cantare. Il dottore mi ha consigliato di stare ferma per quattro settimane al momento. Odio deludervi ma devo riprendermi ". Quella appena annullata dalla cantautrice di "Young and Beautiful" é la prima parte del tour in Europa organizzato per fare ascoltare dal vivo le canzoni del suo ultimo disco "Norman Fucking Rockwell!", pubblicato nel settembre 2019 e che ha già conquistato riconoscimenti e premi grazie alle collaborazioni con artisti come Jack Antonoff, Sean Lennon, Chris Isaak e Weyes Blood.

Lana Del Rey è reduce dal trionfale tour americano, conclusosi a novembre. Anche se non ci sono ancora certezze, sembra che il concerto del 9 giugno all'Arena di Verona, inserito nella seconda parte del tour tra i paesi europei, sia confermato. Che la cantautrice non fosse al pieno della forma lo si era intuito ai recenti NME Awards svoltisi lo scorso 12 febbraio all'Academy Brixton di Londra. Lana Del Rey si è aggiudicata l'Awards per il "Miglior Album" ma non ha presenziato alla cerimonia di consegna dei premi. La popstar americana ha ringraziato fan e pubblico presenti all'evento inglese con un video proiettato su un maxischermo, in cui appariva provata e decisamente sottotono. Solo sette giorni più tardi è arrivata la notizia dello stop improvviso.