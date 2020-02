L'appello di Fabrizia De André a Francesca: "Chiamami, sono disposta a tutto"

I rapporti tra Fabrizia De André e la sorella Francesca continuano ad essere inesistenti e, ospite di Pomeriggio Cinque, la prima ha lanciato l’ennesimo appello alla ex gieffina.

Uscita dal Grande Fratello, infatti, Francesca ha accusato la sorella di essere stata complice di un complotto volto a far terminare la sua relazione con Giorgio Tambellini. La De André ha accusato Fabrizia di essere stata una serpe e di aver ordito un piano diabolico alle sua spalle con la complicità di Biagio D’Anelli, colui che ha accusato per primo il fidanzato di Francesca di tradimento.

Dopo un’intervista al vetriolo in cui Francesca ha usato parole forti nei confronti di Fabrizia, quest’ultima è tornata nel salotto di Pomeriggio Cinque per lanciare l’ennesimo appello alla sorella affinchè si possano ritrovare dopo il malinteso. “ Dopo il primo appello a Francesca non è successo niente – ha spiegato la De André alla d’Urso - . Ho provato a chiamarla, a mandarle dei messaggi, ma non c’è un avvicinamento ”. L’unico contatto tra le due c’è stato a dicembre, quando Francesca ha contattato la sorella per avere dei vestiti indietro.

Fabrizia, inoltre, ha rivelato di essere stata accusata dalla sorella di invidia e di essersi prestata al gioco di Biagio D’Anelli perché infatuata di lui. La De André, quindi, ha preferito fare una precisazione sulla natura del suo rapporto con l’opinionista ed esperto di gossip. “ Io, per Biagio, nutro grande stima. È una persona leale, un amico e, una donna – che sia infatuata o meno – non dovrebbe mai sottostare alle regole di un uomo quindi, non capisco perché lei possa pensare una cosa del genere – ha precisato l’ospite di Pomeriggio Cinque - . Mi dispiace, non so cosa dire! ”.

Fabrizia, quindi, ha chiesto a Barbara d’Urso di aiutarla a recuperare il rapporto con la sorella Francesca, così come è riuscita a fare con suo padre. “ Aiutami tu! Sono anche disposta a sottopormi alla macchina della verità, a fare un confronto in ascensore...Io sono disposta a tutto perché le voglio bene – ha detto ancora la donna - . Vorrei davvero che lei avesse un rapporto con il nipote ”.