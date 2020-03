L'attacco di Fernanda Lessa alla Elia: "È la cornuta nazionale"

Animi sempre più infuocati nella casa del Grande Fratello Vip: dopo la lite con Valeria Marini, Antonella Elia ha subito un attacco da Fernanda Lessa e tra le due sono volate parole grosse.

Dopo l’ultima diretta del Gf Vip, in cui la Lessa e la Marini sono state accusate di provocare la Elia ricorrendo all’uso di oggetti religiosi o di atteggiamenti tipici da pratiche medioevali, le due donne si sono coalizzate contro la showgirl che, nelle ultime ore, non ha risparmiato attacchi e frecciatine al vetriolo nei confronti di Fernanda e di Valeria.

Prendendo le parti di quest’ultima, quindi, la modella non ha esitato a far sapere a voce alta quale fosse la sua posizione in merito ai rapporti tra le due gieffine, senza risparmiare una pesante offesa nei confronti della Elia. “ Tu sei la Valeria nazionale, lei è la cornuta nazionale ”, ha urlato la Lessa, pronta ad uno scontro con Antonella. “ Continua così che fai una gran bella figura – ha replicato l’ex volto di Non è la Rai - . Cornuta nazionale e lutto nazionale, io non devo rispondere ragazzi? Intervenite, ve ne prego. C’è un limite! ”.

Antonio Zequila e Aristide Malnati hanno tentato di ristabilire la calma nella Casa, ma Fernanda Lessa non ha voluto ascoltare ragioni. In virtù dell’attacco che Antonella ha sferrato a Valeria dandole della donna “in menopausa”, lei ha sentito la necessità di schierarsi dalla parte della Marini. “ A parte che io non ho fatto il nome di nessuno, poi se lei si sente la cornuta nazionale... – ha aggiunto la Lessa, che ha continuato a sfogarsi con Valeria - . Io ho detto Valeria nazionale e cornuta nazionale, evidentemente lei sa di esserlo!Io ho detto Valeria nazionale e cornuta nazionale, evidentemente lei sa di esserlo! ”.