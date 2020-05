Laura Chiatti preoccupa i fan: "La magrezza sta divorando la tua bellezza"

L'ultimo post condiviso da Laura Chiatti sul suo profilo Instagram ha lasciato a bocca aperta i suoi follower. Non solo per la bellezza dell'attrice ma soprattutto per quei lineamenti scarni, che hanno fatto preoccupare non poco i suoi seguaci. Nell'ultima foto pubblicata sul web Laura Chiatti si è mostrata in una versione acqua e sapone, con i capelli raccolti in due codine e il viso senza un filo di trucco. Bellissima come sempre. I suoi fan, però, hanno notato anche la sua eccessiva magrezza, facendoglielo notare nei commenti.

Non è la prima volta che Laura Chiatti finisce nel mirino dei criticoni del web per il suo aspetto fisico. Mentre la quarantena ha fatto guadagnare chili alla maggior parte degli italiani, sembra che all'attrice italiana l'isolamento social abbia regalato una silhouette ancora più snella. L'attrice, che ha trascorso la quarantena forzata insieme alla sua famiglia - il marito e attore Marco Bocci e i loro due figli, Pablo ed Enea - è stata così travolta da una serie di commenti preoccupati sulla sua salute: "Laura come sei dimagrita....hai un faccino piccolo...non dimagrire più", "Are you eating", Guarda che stanno rimanendo solo le ossa", "Sei un po’ smagrita!!", "Ribadisco la magrezza sta divorando la tua meravigliosa bellezza! ".

I suoi fan, pur trovandola sempre bellissima, non sono riusciti a trattenere parole di preoccupazione, giudicando eccessiva la sua perdita di peso. Le frasi e le opinioni espresse sotto l'ultimo post dell'attrice, hanno spinto la Chiatti a chiarire la situazione. Rispondendo a un commento, Laura Chiatti ha così spiegato: " Stiamo parlando di 4 kg (persi, ndr) vi rendete conto???? Manco ne avessi persi 20 ". In realtà la spiegazione più chiara sul motivo della sua magrezza la Chiatti l'aveva data pochi giorni prima, pubblicando un post specifico con la sua foto riflessa nello specchio. In quell'occasione l'attrice aveva messo in chiaro la sua situazione, parlando di intolleranze e di un regime alimentare controllato cominciato pochi mesi fa: " Tante ragazze mi hanno chiesto se sono dimagrita durante la quarantena... in realtà avendo molte allergie alimentari, da febbraio ho cambiato alimentazione e mi sono fatta seguire da un bravissimo nutrizionista, che onestamente mi ha davvero salvato ".