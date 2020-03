Virus, Pausini: "Mia figlia mi chiede quando ​finirà, io le parlo dei nostri eroi medici"

"Quando tornerà tutto come prima?" , è la frase che la figlia di Laura Pausini ripete da giorni ai suoi genitori. Una domanda che il mondo intero si pone e che lascia un senso di amaro in bocca per l’incertezza della risposta. La stessa Laura Pausini, intervistata dal Corriere della Sera, ha svelato di esser rimasta spiazzata dal quesito della figlia Paola, 7 anni, al quale la cantante ha però risposto con franchezza: " Non è facile trasferirle che il mondo dei suoi supereroi, che siamo noi adulti, non è ancora riuscito a fermare un piccolissimo essere microscopico che sta uccidendo migliaia di persone ".

Laura Pausini ha aperto il suo cuore ai lettori del quotidiano, svelando le sue paure e i suoi timori per questo difficile momento che l’Italia e il mondo sta vivendo a causa del coronavirus. Preoccupazioni che riguardano, soprattutto, sua figlia di soli sette anni, avuta dal musicista Paolo Carta: " Non è facile cercare di tenere solida la sua fiducia per un futuro che noi genitori vediamo sempre più complesso. Le parliamo sempre con dolcezza, anche usando le favole, ma da sempre le diciamo tutto, sarebbe una delusione per lei scoprire che le stiamo nascondendo la realtà. Le spieghiamo anche cosa significa avere un virus, come si può curare e il perché gli scienziati, i virologi, i dottori e tutto il personale sanitario sono i nostri veri eroi. È una situazione assurda per il nostro Paese ".