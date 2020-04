Laura Pausini senza freni replica al commento osè di un fan: "Arrapato da quarantena"

La quarantena da coronavirus costringe tutti gli italiani a casa, e anche i personaggi vip non si sottraggono a questo supplizio. La famosa pop star Laura Pausini in questi giorni di prova ardua per la gente è onnipresente sui social pur di stare accanto ai suoi fan e portare un tono di musica e allegria nelle abitazioni degli italiani. Insieme ad altri colleghi noti, la talentuosa Pausini mette in scena delle vere e proprie esibizioni in diretta per allietare tali momenti duri. Sul suo profilo Instagram la cantante ha postato alcuni scatti della sua quotidianità da reclusa per condividerli con i fan e spronarli a seguire le regole.

Le foto della prorompente artista hanno come sempre catalizzano l'attenzione di moltissimi follower che non hanno lesinato in complimenti lusinghieri. Nelle ultime ore la cantante emiliana ha pubblicato su Instagram uno scatto di vita privata a cui, oltre alla valanga di like, ha incassato anche un commento più ardito e sfacciato da un fan che non bada certo a convenevoli. Laura Pausini non si è minimamente scandalizzata e, senza falsi moralismi, ha replicato a tono lasciando l'utente "voglioso" a bocca aperta.

La Pausini non le manda a dire a un fan super "eccitato"

Nelle ultime settimane la Pausini è attivissima sui social con iniziative altruiste e coraggiose che denotano il suo carattere umile e socievole. Tra le tante dirette con vari artisti, si è esibita anche con la cara amica Paola Cortellesi. Proprio nel post in cui la cantante annunciava ai fan l'evento con la istrionica imitatrice, un fan particolarmente attatto dalla bellezza procace della Pausini ha scritto un commento a "luci rosse". Senza mandarle a dire la pop star italiana ha replicato a suo modo al seguace effervescente. Lo scatto mostra Laura Pausini in tutta la sua esplosiva bellezza: la mise super elegante data dall'abito lungo con scollatura vertiginosa mette in risalto il seno rigoglioso della cantante. Il ritratto provocante ha stuzzicato l'immaginazione e i sogni erotici di un follower. L'apprezzamento ardito del fan al décolléte della Pausini non è sfuggito all'artista che ha risposto altrettanto sfacciatamente, lasciando esterrefatto il popolo web.

Laura Pausini, con l'educazione che le è solita, risponde ai vari commenti dei fan senza darsi tante arie da super vip. E non sorprende, quindi, che abbia risposto anche al commento osé di un fan sfrontato. Il complimento tira in ballo il seno prosperoso della Pausini: " Hai due belle tette ", è il messaggio schietto di un utente su Instagram. Tenendo fede alla sua indole umana e verace, la bella cantante ha replicato senza fronzoli al commento piccante. " Arrapato da quarantena ", ha sbottato con foga l'artista. Evidentemente Laura Pausini avrà immaginato la solitudine di chi vive l'isolamento da quarantena da single.

L'interscambio di battute goliardiche ha richiamato la curiosità dei fan, e, subito, è diventato virale sul web. Insomma, pare che la Pausini non abbia interpretato il commento diretto come una provocazione o un molestia, ma in modo ironico e simpatico. Gli estimatori dell'artista emiliana non hanno perso tempo nell'esprimere alla loro beniamina tutto il supporto per la risposta azzeccata e di grande effetto. Con spirito di solidarietà femminile e fine sarcasmo hanno commentato: " Pausini come stile di vita ", " le risposte della Pausini sempre meravigliose ", " come si fa a non amarla? Unica ", " Asfaltatrice dell’anno ".