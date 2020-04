Laura Pausini sta con Ferro: "Bene Tiziano a chiedere chiarimenti al Governo sui concerti"

Laura Pausini si è schierata al fianco di Tiziano Ferro nella polemica sulla poca chiarezza che il Governo sta avendo nei confronti del mondo dello spettacolo e della musica. Ospite di "Che tempo che fa", il cantante di Latina si è detto perplesso sull’indecisione dello Stato sul futuro della musica e degli eventi. Una richiesta di attenzione e presa di posizione avallata anche dalla Pausini che, attraverso alcuni commenti social, ha difeso e sostenuto il collega.

" Io ho bisogno di chiedere che si faccia chiarezza, che il governo ci dia delle risposte e anche si esponga, prenda una posizione per noi. Anche noi adesso ci meritiamo un minimo di attenzione e di riconoscimento, come tutti gli ambienti lavorativi ", ha detto domenica sera Tiziano Ferro a Fabio Fazio nella sua trasmissione su Rai Due. Parole che hanno trovato l’appoggio di Laura Pausini. La cantante romagnola è apparsa sui social per fare gli auguri di Pasqua ai suoi follower. Alcuni fan si sono però interrogati sul futuro di concerti e spettacoli già in programma e con i biglietti già venduti.