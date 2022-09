La povertà, il sequestro e le fughe da casa: l'infanzia difficile di Belen

Belen Rodriguez oggi è una donna di successo, " una star " l'ha definita Davide Parenti, che l'ha voluta ancora una volta alla guida de Le Iene. Ma non è tutto oro ciò che luccica e la showgirl argentina lo ha raccontato bene nell'ultima intervista rilasciata a 7. Nella lunga chiacchierata la conduttrice ha rivelato dettagli sconosciuti della sua infanzia vissuta tra rigide regole (il padre era protestante) e la crisi economica dell'Argentina, che ha condizionato le loro vite.

" Quando Menem è salito al potere il nostro Paese è caduto in una profonda crisi economica. La gente ipotecava la casa, la macchina", ha rivelato Belen, che ha poi ammesso: "Anche noi, da un giorno a un altro abbiamo perso la casa senza poter prendere niente: divani, letti, piatti, asciugamani ".

Belen, l'infanzia in Argentina

Del suo passato Belen ricorda ogni cosa e pur avendo affrontato momenti difficili, definisce la sua infanzia " meravigliosa ", ma comunque scandita da regole severe, che lei spesso ha infranto: " Mio padre - che frequentava la chiesa protestante - non mi permetteva di andare a ballare, né di partecipare ai viaggi di scuola. Vietato mettere gonne corte, vietato ascoltare musica, tranne le canzoni religiose. Insomma, non potevo fare niente, a parte frequentare la chiesa e prendere parte alle iniziative religiose tipo le escursioni ". Lei però era già ribelle al tempo anche se la testa sulle spalle l'ha sempre avuta: " A diciotto anni distribuivo volantini del cinema per strada. A diciannove facevo la pizzaiola in un ristorante ".

Il dramma della rapina a mano armata

La profonda crisi argentina ha però segnato la famiglia Rodriguez. "La gente non aveva da mangiare. Saccheggiavano i supermercati, entravano nelle case, rubavano e uccidevano le famiglie", ha raccontato Belen. E un giorno una banda ha fatto irruzione anche nella loro abitazione: " Erano in otto, armati e drogati di colla". La showgirl ricorda di essere stata trascinata per i capelli all'interno della casa dal giardino, dove stava giocando prima dell'assalto. "Ci hanno legato, pistole puntate alla testa" e hanno portato via tutto ciò che potevano. Ma non l'acquisto fatto da Belen con il primo stipendio del volantinaggio, un " paio di stivali neri, con le borchie, il mio orgoglio. Li ho salvati nascondendoli nella fessura del divano ".

La svolta e l'arrivo in Italia