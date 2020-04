Leonardo DiCaprio e Robert De Niro: chi dona per il coronavirus apparirà nel loro film

Leonardo DiCaprio e Robert De Niro lanciano una nuovissima sfida: la AllinChallenge, che offrirà la possibilità di prendere parte al loro prossimo film, diretto da Martin Scorsese. Il vincitore della sfida non deve fare altro che donare sul sito allinchallenge.com, così da aggiudicarsi un ruolo da protagonista nel prossimo film che li vedrà lavorare insieme - "Killers of the Flower Moon" - trascorrendo la giornata con loro sul set fino alla partecipazione alla première.

Niente male per il fortunato che potrà aggiudicarsi questo succosissimo premio, ma la sfida nasce per ben più nobili motivi, ovvero sconfiggere il cornoavirus e aiutare chi ha bisogno in questo momento. La donazione potrebbe assicurare un posto sul set, ma al contempo aumentare i fondi per contrastare il temibile virus, impiegati per contrastare l'infezione, aiutare le famiglie e fornire cibo ai bisognosi.

Leo DiCaprio and Robert De Niro offer fans who donate to coronavirus relief a chance to appear in their next film https://t.co/12PjRnDZJq — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) April 15, 2020

Lo stesso DiCaprio ha da poco lanciato l'America's Food Fund, un fondo nato con il supporto di Apple e Ford Foundation: una soluzione importante in favore di chi sta lottando contro la recente crisi alimentare. La raccolta fondi ha visto una prima donazione fatta dall'attore stesso, seguito da moltissimi fan e VIP; tutti i soldi verranno trasformati in cibo per tutte quelle persone debilitate economicamente dal coronavirus: le famiglie che sopravvivono con un reddito molto basso, chi ha perso il lavoro, gli anziani e i minori che si affidano al pasto scolastico per nutrirsi giornalmente.

De Niro e DiCaprio hanno lanciato la sfida attraverso una diretta Instagram, coinvolgendo i fan e ringraziando tutte le persone che hanno già donato. L'esempio è stato subito seguito da Matthew McConaughey ed Ellen DeGeneres, che hanno deciso di offrire la possibilità di vedere insieme una partita di football o di partecipare al programma della conduttrice, il The Ellen DeGeneres Show.

