"Vi avevo chiesto aiuto...": Marco Bellavia scrive ai concorrenti del Gf

Lunedì Marco Bellavia non era presente in studio nella puntata del Grande fratello vip, che ha ripercorso il dramma vissuto nella Casa e la sua conseguente uscita dal gioco. Alfonso Signorini, però, ha avuto modo di parlare con lui e lo ha invitato a tornare a Cinecittà per un confronto con i suoi ex compagni di avventura. La risposta su un suo possibile ritorno non è ancora arrivata, ma nel frattempo Marco ha voluto scrivere una lettera ai gieffini, che è stata letta in video mandato in onda nella Casa.

" Ha faticato non poco per scriverla. Ha sofferto e ha pianto ", ha anticipato Alfonso Signorini aprendo il collegamento con il loft e annunciando il filmato, dove sono andate in onda le immagini delle due settimane che Bellavia ha trascorso nel reality tra pianti, sconforto e emarginazione. " Cari Alfonso, Orietta, Sonia, Giulia e cara Pamela. Cari coinquilini, anzi, ex coinquilini. Ho guardato la scorsa puntata da casa mia e mi faceva una certa impressione ossservarvi dall'esterno. Voi lì agghindati da festa e io nel mio letto a leccarmi le ferite di giorni dolorosi, che ancora faccio fatica a dimenticare ". Un inizio forte, duro, come duri sono stati i giorni trascorsi da Bellavia nell'indifferenza quasi totale di chi gli stava attorno, che non ha capito la sua sofferenza, ma piuttosto l'ha deriso.

La lettera di Marco Bellavia

" Mi scorrevano davanti agli occhi i vostri volti e i sorrisi. Eravate già pronti a voltare pagina e a dimenticare, lo capisco, perché in televisione succede spesso così. Tutto si consuma in fretta, si cambia registro come niente. Ma mano a mano che i minuti passavano e Alfonso continuava il racconto i vostri volti sono cambiati. Si sono materializzati i casi di Ginevra e di Ciacci Per la prima volta si è parlato di branco, bullismo. Per la prima volta si è parlato di indifferenza al dolore, di incapacità di rispondere a una richiesta d'aiuto. Il mio dolore, la mia richiesta d'aiuto ", ha scritto ancora Bellavia parlando della sua traumatica esperienza nella Casa, che oggi può e deve servire dùi insegnamento per evitare che una brutta pagina di televisione si ripeta.

Poi Marco Bellavia ha proseguito: " All’improvviso ho capito, anche attraverso il vostro disagio, di essere riuscito in qualcosa di grande. Cioè mettere a disposizione di chi ci guardava la mia esperienza di vita, le mie debolezze, i miei stessi demoni. Volevo lanciare un messaggio. Quello che solo insieme si può soffrire di meno, solo condividendo un dolore lo rendiamo meno pesante e insopportabile ". Negli sguardi dei concorrenti, Marco ha visto dolore, imbarazzo, indifferenza e ha fatto capire ai concorrenti che in quel momento esatto tutti, anche loro, hanno capito cosa aveva provato: " un pugno nello stomaco ".