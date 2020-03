L'ex di Justin Bieber nuda sui social

Ex fidanzata di Justin Bieber, la giovane Sahara Ray ha catalizzato nuovamente l'attenzione sul suo profilo Instagram, pubblicando alcuni scatti davvero hot: la modella è famosa per la sua audacia in fatto di foto e selfie, tanto da lasciare sempre poco spazio all'immaginazione. La giovane ha condiviso una sequenza fotografica dove mostra il viso dipinto con due colori, ma ciò che attira l'attenzione è l'assenza della parte superiore del costume. Sahara in un primo momento si copre il seno con le mani, per poi immortalare il corpo snello in uno scatto con la parte superiore completamente nuda, velata unicamente da un top morbido e trasparente.

Il singolare costume intero che la giovane indossa veste la parte inferiore del corpo, lasciando scoperta la zona del seno, unicamente coperta con una serie di top e magliette morbide e trasparenti. La scelta del look non è casuale ed è in grado di rimarcare le morbide forme della giovane, nonché la presenza di un sexy piercing.

Ray è figlia della leggenda australiana del surf Tony Ray, ma è balzata agli onori della cronaca per una storia d'amore con Justin Bieber e per una vacanza sexy alle Hawaii in compagnia del cantante. I due si sono frequentati nel lontano 2016, ma la sua fama non sembra cedere il passo anche grazie alla sfrontatezza fotografica del suo profilo Instagram. La modella e attrice rallegra la visione dei suoi fan con una serie di selfie e foto davvero audaci, dove primeggiano le foto del suo lato B e del suo corpo magrissimo, spesso nudo.

Non solo selfie e foto di moda, perché la giovane è la testimonial dell'omonima linea di costumi, la Sahara Ray Swimm, che può vantare un ottimo seguito. La fisicità è tutto per la modella, che punta sulla sua immagine trasgressiva e molto audace, spesso posando in lingerie oppure completamente nuda.

Video, foto, selfie in compagnia di amici, modelle e colleghi, ma anche scatti divertenti con tanto di maschere per il viso e shooting in costume tra le nevi. L'affascinante modella ama stupire sfruttando completamente l'interesse che la sua bellezza suscita, ma anche il suo atteggiamento spesso trasgressivo e molto selvaggio.

