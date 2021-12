L'ex marito della Duran: "Se lei e Alex Belli sono scambisti dove è il problema delle corna?"

Dopo settimane di polemiche, critiche, indiscrezioni e pettegolezzi è l'ex marito di Delia Duran a offrire una chiave di lettura diversa al triangolo Delia - Alex - Soleil. Nella casa del Grande fratello vip tra l'attore e l'influencer è successo di tutto. Si è parlato di tradimento e messa in scena e le accuse sono arrivate da ogni parte anche dalla stessa Delia.

Oggi, però, a rompere il velo dell'ipocrisia è Marco Nerozzi, 55 anni, ex marito della modella venezuelana, che in un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo ha dichiarato: "Si capisce che erano d'accordo per fare audience con la storia di Soleil. Ma lei fa la figura della deficiente". S enza troppi giri di parole e forte del fatto di avere trascorso otto anni al fianco di Delia in un matrimonio che legalmente non è ancora concluso, Nerozzi non ha fatto sconti all'ex moglie : "Qualsiasi cosa abbiano pianificato, mi sembra che non sappia neanche lei che cosa fare ".

Nell'intervista l'imprenditore, recentemente assolto insieme alla Duran dall'accusa di riciclaggio di denaro, ha raccontato del suo legame con Delia durato 8 anni. Una relazione definita aperta, ma nel massimo " rispetto e sincerità ", giunta al capolinea quando la modella ha conosciuto Alex Belli a Milano: " Sicuramente ci sono state delle mancanze da parte mia. Noi non andavamo mai in viaggio da soli: eravamo sempre in compagnia, perlopiù di giovani amiche. Eravamo una coppia aperta ma tra noi c'erano rispetto e sincerità. Quando ha compiuto 30 anni ha contattato Alex perché voleva fare l'influencer ed è andata a Milano durante la settimana della moda. Quando è tornata mi ha lasciato ".