Malore per Belen: sospese tutte le registrazioni

Paura per Belen Rodriguez sul set di Tu si que vales. La conduttrice ha avuto un malore durante le registrazioni della trasmissione di Canale 5 e le riprese sono state posticipate consentendo alla showgirl argentina di curarsi e riposarsi.

Nelle scorse ore Belen Rodriguez aveva stupito il popolo del web annunciando il suo ritorno in televisione a poco più di una settimana dal parto. Il 12 luglio l'argentina ha dato alla luce Luna Marì, la figlia avuta dal compagno Antonino Spinalbese. Dopo le dimissioni dall'ospedale di Padova, dove era scoppiata la polemica per la blindatura di un intero piano della clinica per garantirle privacy e riservatezza durante la degenza, Belen è voluta tornare subito a lavoro.

Attraverso il suo profilo Instagram, Belen Rodriguez si è mostrata in viaggio verso Roma, a bordo un treno, insieme alla sua bambina con destinazione Cinecittà. La showgirl avrebbe dovuto registrare le prime puntate del programma Tu si que vales al fianco di Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, ma durante le riprese ha avuto un malore. Lo ha svelato lei stessa sempre sui social network, raccontando brevemente quanto accadutole negli studi di Mediaset.

" Sono appena tornata in hotel - ha raccontato in un video su Instagram la showgirl -perché non sono stata bene. Ho subito tre flebo, perché ero disidrata. Ci ho provato ma non sono riuscita a registrare. Speriamo domani di riuscire a fare Tu si que vales ". Il caldo torrido degli ultimi giorni e lo stress post partum, dovuto soprattutto all'allattamento della sua secondogenita, le avrebbero provocato una forte disidratazione, che l'ha costretta ad abbandonare gli studi e le riprese. Le registrazioni delle nuove puntate del programma di Canale 5, che tornerà in prima serata a partire dal prossimo autunno, dovevano cominciare a inizio luglio.

La gravidanza della conduttrice ha costretto però la produzione a posticipare le riprese di alcune settimane tanto che, in un primo momento, si era vociferato che la ballerina Giulia Stabile - fresca vincitrice di Amici di Maria De Filippi - avrebbe preso il posto della Rodriguez alla conduzione. La guida del talent resta invece saldamente nelle mani della presentatrice argentina, che nelle prossime ore ha promesso di tornare in studio per portare a casa le prime puntate del programma. I fan intanto la sostengono attraverso i social network con messaggi di affetto e supporto in attesa di rivederla sul piccolo schermo in forma.