"Liberate il capezzolo", "Sei volgare". Asia Argento massacrata d'insulti

Asia Argento mostra i capezzoli su Instagram, seguendo l'esempio di Madonna. Ma a molti utenti l'iniziativa non piace e parte una tornata d'insulti.

L'attrice ha lanciato l'hashtag “ liberateilcapezzolo ”, ma fa il pieno di accuse di volgarità. La figlia d'arte ha voluto celebrare la provocazione creativa di Madonna, pronta a mostrare il seno sui social con tanto di didascalia “ non me ne frega nulla ”, unendosi alla sua battaglia anti-censura. Lo fa pubblicando uno scatto d'autore che la ritrae accovacciata mentre fuma una sigaretta, indossando un abito trasparente che fatica a coprire i capezzoli, ben visibili nell'inquadratura. La posa è davvero provocatoria con tanto di gambe aperte, mentre soffia con la bocca degli anelli di fumo di sigaretta.

La libertà stilistica non è passata inosservata scatenando gli hater pronti ad accanirsi contro l'attrice tacciandola di volgarità. " Cattivo gusto " è il primo dei commenti seguito da un " è volgare la coscia aperta o la coscia o il capezzolo " digitato da un'altra follower. Ma Asia non ci sta e ribatte divertita: "M amma tua non t'ha fatta così? "

Ma lo scambio di battute non sembra esuarirsi velocemente proseguendo con altri commenti della stessa follower, che, ammorbidisce i toni buttando la questione sui gusti personali. Asia tuttavia la incalzata ripetendo la stessa domanda. In suo aiuto giungono moltissimi fan, pronti a sostenerne la sfrontatezza creativa. " Lei è la sensualità in persona, non risulta mai volgare ", ribatte piccata una follower. Seguito da un " si può definire volgare solo quando è fatta contro la propria volontà ".

I suoi dettrattori non ci stanno e incalzano l'Argento con commenti al vetriolo, puntando il dito contro la libertà espressiva dell'artista. " Fa schifo ", rimarca una commentatrice, aggiungendo " siamo tutte così.. Ma fortunatamente non tutte come te.. .". Asia non bada però alla provocazione: mette a tacere la follower con un placido " ringrazio Dio per questo, siamo tutte uniche ".

Il dibattito prosegue ferocemente tra follower e hater, che si affrontano a suon di " fa schifo ", seguito da " puoi anche non seguirla " e " sei una bacchettona ". In un vortice di insulti e critiche velenose, ma c'è anche chi si distingue sottolineando la caduta di stile di Asia e dispiacendosi per le scelte della stessa. " Come mi dispiace.....ma cosa ti ha fatto diventare così?.....Ti abbraccio ".